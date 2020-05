Das ist ja wohl der Autogipfel: Staathilfe für E-Masken!

Andreas Arnold/dpa »Ein generelles Tempolimit ist nicht vorgesehen«

Die Autobauer drehen am Rad: Seit Corona kaufen die Deutschen keine Autos mehr. Weshalb VW und Co. jetzt reifenquietschend nach Staathilfe rufen – und diese schneller erhalten, als man »Überbrückungskabel« sagen kann.

Ganz oben auf der Wunschliste der Kfzler stand die Abwrack- vulgo Umwelt- beziehungsweise Innovationsprämie. Doch die ist nach dem Autogipfel am Dienstag vom Tisch. Lässt sich den Massen nicht vermitteln, fürchtet die Kanzlerin. Ihre Idee: Autos zu Atemschutzmasken umdeklarieren. Schließlich werde derzeit nichts dringender benötigt. So können nach ihrer Umwidmung zu Maskenherstellern die Autobauer Hilfe aus dem Maskenfördertopf erhalten. Man einigte sich auf eine Kaufprämie für motorisierte Atemschutzmasken, die aber, aus eng anliegenden Gründen, Schutzgeld heißen soll.

Tatsächlich ist man vor Virenübertragung kaum besser geschützt als in einem Pkw – vorausgesetzt natürlich, es ist kein Cabrio. Und man sitzt alleine drin (was aber zu 90 Prozent eh schon der Fall ist), hält die Fenster geschlossen (machen die meisten wegen Klimaanlage sowieso) und schaltet das Gebläse auf Umluft (damit keine Frischluft von außen und so bestimmt kein Virus ins Fahrzeug einströmt).

Die ehemaligen deutschen Autobauer wollen deshalb ab sofort nur noch einsitzige Atemschutzmasken ohne Fensterheber und ohne Außenlüftung anbieten. Die Bundesregierung sorgt im Gegenzug dafür, dass ihr Gebrauch durch Mitnutzer (vormals Beifahrer) gesetzlich untersagt wird.

Die Unterbindung solcher Mitnahmeeffekte »generiert« (Finanzminister Olaf Scholz) zusätzliche Kaufanreize. Zumal ja Maskenpflicht besteht, wenn auch bisher nur für’s Tragen. Das Fahren von Masken soll aber in Kürze ebenfalls Pflicht werden – wenn auch zunächst nur in Supermärkten ab 800 Quadratmetern Verkaufsfläche mit ausreichend breiten Gängen zwischen den Regalen. Ein generelles Tempolimit ist nicht vorgesehen. Nur im Kassenbereich bitte nicht überholen (Empfehlung).

Neben den herkömmlichen Verbrennermasken will die Industrie vermehrt auch elektrisch betriebene Atemschutzmasken auf die Straße bringen. Problem nur: die mangelhafte E-Lade-Infrastruktur. Hier soll ein Vorschlag von Wirtschaftsminister Dieter Altmaier greifen, der ab Sommer allen E-Maskierten gestatten will, »ihre Masken mit dem Strom aus diesen Stromballen zu versorgen, die dann wieder allenthalben auf unseren abgemähten Feldern herumliegen und nur darauf warten, angezapft zu werden …« – »Äh, hallo, Herr Altmaier! Heißen Sie nicht eigentlich Peter? Im übrigen sind das auf den Feldern keine Strom-, sondern Strohballen. Und die können schon deshalb keine Ladestationen sein, weil sich keine Steckdosen an ihnen anbringen lassen.« Kommentar Altmaier: »Na gut, dann eben Peter.«