Julian Stratenschulte/dpa Singt gegen alles: Das Rotkehlchen

»Die Welt ist ein Gefängnis, in dem Einzelhaft vorzuziehen ist.«

Karl Kraus

King’s X im Wiederholungsmodus hörend, »Prisoner« von der Platte »King’s X« (1992), dem vierten Album dieses gnadenreichen Rocktrios, ein Stück, das sich vor allem Ungemach und aller Betrübnis und aller Beengtheit aus dem Staub macht, die der Dreck namens Gesellschaft, namens Politik, namens »Wissenschaft« uns aufbürdet und -halst, in einer Welt, die in ihrer Ein-Heit nicht mehr nur falsch eingerichtet ist, sondern im automanipulatorischen Wahn alles Leben, das den Namen Leben verdient, versklavt und schließlich vernichtet, und unterm regenstimulierend kolorierten Himmel zischen unsere geliebten Stare, die Brecht bedichtete, in ihrem tränenhervorlockend schaukelnden, unschuldigen Pfeilflug immerzu hin und her, und in Richtung Süden, drüben auf dem First des grauen Hauses, foppt ein Elsternpaar eine Krähe, die über den beiden auf dem Schlot Ruhe hält und der das Gehampel grundegal ist und die nicht mal nicht reagiert.

Vor ein paar Tagen der internationale Kampftag der Arbeiterklasse. Das Weltkapital hatte ihn abgesagt, das Proletariat blieb zu Hause und staubsaugte.

Das Rotkehlchen singt, gegen alles, und nach dem ersten Regen seit Wochen surft, für uns in den hiesigen Breiten eine Premiere, der Saphir der Lüfte, der Rotmilan, ohne einen einzigen Flügelschlag gen Osten.