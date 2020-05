Air France entlässt »umweltfreundlich«

REUTERS/Pascal Rossignol Airport Lille: Wie viele andere Fluggesellschaften musste Air France/KLM seine Maschinen auf dem »Parkplatz« abstellen

Die mit rund zehn Milliarden Euro Staatsgeld vor der Pleite bewahrte französisch-niederländische Fluggesellschaft Air France-KLM will sich anscheinend mit der Entlassung einiger tausend Beschäftigter sanieren. Die am 24. April von beiden Regierungen angekündigte Finanzhilfe – sieben bis acht Milliarden aus Paris, drei Milliarden aus Den Haag – sei »kein Blankoscheck«, hatte Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron zunächst versprochen. Sie sei unter anderem an die Bedingung geknüpft, »dass Air France zur umweltfreundlichsten Gesellschaft auf dem Planeten wird«. Schutz der Lohnabhängigen ist offenbar nicht Teil des Geschäfts.

Paris hatte Ende April darauf verzichtet, zumindest die französische Sparte der Gesellschaft mit ihren rund 45.000 Beschäftigten zu verstaatlichen. Air France-KLM hatte den Flugbetrieb wegen der Covidpandemie vor zwei Monaten weitgehend eingestellt und bezifferte den damit verbundenen Verlust der ersten vier Monate 2020 Ende vergangener Woche auf rund 1,8 Milliarden Euro. Die Konzernleitung gibt den »Kapazitätsverlust« mit 35 Prozent für Januar bis April an und rechnet für den Rest des Jahres mit einem Rückgang des Geschäftsvolumens von bis zu 95 Prozent. Mit einer Verstaatlichung hätte die französische Regierung den Weg des Unternehmens, das nun vermutlich auf Kosten der Lohnabhängigen »gerettet« wird, in andere Bahnen lenken können.

Bereits 2019 hatte Air France mit der Entlassung von rund 3.000 Beschäftigten gedroht und sich den Zorn des Personals und der Gewerkschaften zugezogen. Ob die Belegschaft jetzt einen Arbeitskampf führen könnte, ist ungewiss. Das Land wird von Macron seit März im Ausnahmezustand autoritär regiert, in höchstem Maße eingeschränkt sind – vorerst bis Ende Juli – Versammlungsfreiheit und Demonstrationsrecht. Die regierungsnahe Wirtschaftszeitung Les Echos frohlockte schon im April: »Die Waffe des Streiks können sie nicht nutzen in einer Situation, in der die Gesellschaft virtuell tot ist.«

Sicher ist, dass man die Inlandsflüge reduzieren wird. Der Verzicht auf Verbindungen, die »in weniger als 2,5 Stunden auch mit der Bahn zu erreichen sind«, ist eine der Bedingungen, die Macron und sein Finanzminister Bruno Le Maire mit der Unterstützung verbanden. Es ist eine nur scheinbar umweltfreundliche Forderung. Reisende, die das Flugzeug bisher vor allem deswegen nutzten, weil es billiger war als die überteuerten Verbindungen des Schnellzugs TGV, könnten in Zukunft wieder auf das Auto umsteigen. Statt die Eisenbahn SNCF – wie von Umweltverbänden gefordert – in einen von der Gesellschaft finanzierten Reisedienstleister für jedermann umzubauen, privatisierte Macron den größten Teil des Unternehmens.