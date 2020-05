Brüssel stellt die Machtfrage

Kai Pfaffenbach/REUTERS Tempel der absoluten Finanzmacht in der EU? EZB-Zentral in Frankfurt am Main

Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) wirbelt Staub im selbsternannten Europa auf: Ist die EU noch ein Verbund souveräner Staaten, oder ist diese Souveränität auf die »europäischen« Institutionen übertragen worden – stehen diese also über der deutschen Verfassung? Die Frage ist Kern einer interessanten Streiterei, in deren Zusammenhang Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland prüfen will. Das geht aus einem Brief von der Leyens vom Sonnabend an den EU-Angeordneten Sven Giegold (Grüne) hervor, der der Nachrichtenagentur dpa vorliegt.

Das BVerfG hatte die entsprechenden Maßnahmen der EZB beanstandet und sich damit erstmals gegen ein Urteil des »Europäischen Gerichtshofs« (EuGH) gestellt. Lob dafür kam ausgerechnet aus Polen, das bisher juristisch besonders im Brüsseler Visier gestanden hatte. Bei der Entscheidung handle es sich um »eines der wichtigsten Urteile in der Geschichte der Europäischen Union«, schrieb der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki an die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Es sei vielleicht zum ersten Mal in dieser Klarheit gesagt worden: »Die Verträge werden von den Mitgliedstaaten geschaffen und sie bestimmen, wo für die Organe der EU die Kompetenzgrenzen liegen.«

Anders als der EuGH entschied das Bundesverfassungsgericht am Dienstag, die EZB habe ihre Befugnisse mit den Ankäufen überschritten. Das billigende EuGH-Urteil nannten die Karlsruher Richter »objektiv willkürlich« und »methodisch nicht mehr vertretbar«. Das hatte die Eurokraten aufgeschreckt, die nun schweres Geschütz auffahren.

Giegold hatte gefordert, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einzuleiten. Von der Leyen bemerkte dazu in ihrer Antwort, das Urteil des höchsten deutschen Gerichts werde derzeit genau analysiert, fügte aber bereits an: »Auf der Basis dieser Erkenntnisse prüfen wir mögliche nächste Schritte bis hin zu einem Vertragsverletzungsverfahren.« Der Spruch des BVerfG werfe Fragen auf, die den Kern der »europäischen Souveränität« berührten, heißt es in dem Schreiben. »Das letzte Wort zum EU-Recht hat immer der Europäische Gerichtshof in Luxemburg«, schrieb von der Leyen. (dpa/jW)