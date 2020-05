»Tag des Zorns« gegen rechte Gewalt

AdoraPress/M. Golejewski

Zu einem »Tag des Zorns« hatten antirassistische Gruppen und migrantische Selbstorganisierungen den 8. Mai 2020 ausgerufen. Auf dem Hermannplatz in Berlin-Neukölln protestierten unter anderem Aktive der »Migrantifa Berlin« gegen rassistische Gewalt. Eine Entnazifizierung habe in Deutschland nie stattgefunden, erklärten sie. Rechter Terror sei wieder Alltag. Viele Menschen hätten zudem Angst davor, dass in einer solch chaotischen Situation wie der Coronakrise militante Rechte versuchen würden, ihre Umsturzpläne zu verwirklichen. (jW)