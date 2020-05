Düstere Aussichten

Nick Oxford/REUTERS Höchste Zahl an Erwerbslosen seit dem Zweiten Weltkrieg: Vor einer Arbeitsvermittlung in Fayetteville, Arkansas

Trotz der Rekordarbeitslosigkeit in den Vereinigten Staaten stellt US-Präsident Donald Trump ein wirtschaftlich »phänomenales« Jahr 2021 in Aussicht. »Diese Jobs kommen alle zurück, und zwar sehr bald«, behauptete Trump, nachdem am Freitag ein Anstieg der offiziellen US-Erwerbslosenquote auf 14,7 Prozent – der höchste Wert seit dem Zweiten Weltkrieg – bekanntgegeben worden war. Man müsse das Land nur rapide und konsequent »öffnen«, also die Rücknahme der Covid-19-Schutzmaßnahmen noch weiter beschleunigen.

Während sich Trump um Schadensbegrenzung für die Wirtschaft bemühte, wurden am Wochenende neue, detailliertere Angaben bekannt, die das wirkliche Ausmaß sowie die sozialen und ökonomischen Folgen der Erwerbslosigkeit in den USA erahnen lassen. Demnach lag die »tatsächliche Arbeitslosenquote«, die auch nicht offiziell gemeldete Menschen ohne Job erfasst, im April bereits bei 22,8 Prozent – dies laut Angaben der Regierungsbehörde BLS (Bureau of Labor Statistics). Im US-Bundesstaat Kentucky stieg die Quote sogar auf 32 Prozent; der Gouverneur führt dies vor allem darauf zurück, dass sich seine Regierung intensiv bemüht, Hilfeberechtigte zur Antragstellung zu veranlassen. Landesweit sind Frauen deutlich stärker betroffen als Männer, Afroamerikaner und Latinos erheblich mehr als Weiße, schlecht bezahlte Arbeiter viel deutlicher als Angestellte mit gut bezahlten Bürojobs, die sich problemlos auch in Heimarbeit erledigen lassen. Das wiegt um so schwerer, als mit dem Verlust des Arbeitsplatzes in den Vereinigten Staaten oft auch der Verlust der Krankenversicherung verbunden ist. Dies wiederum ist in Zeiten einer Pandemie natürlich besonders fatal.

Zwar konnten sich Optimisten am Wochenende dadurch bestätigt fühlen, dass der Dow Jones sich weiter konsolidierte und um 1,9 Prozent auf 24.331 Punkte stieg; damit lag er sogar um 2,5 Prozent über seinem Stand zu Wochenbeginn. Allerdings resultierte das Plus vor allem daraus, dass die Wall Street mit einem noch höheren Anstieg der Erwerbslosenzahlen gerechnet hatte und über die desaströsen 14,7 Prozent glatt erleichtert war. Im Laufe dieser Woche sollen weitere Informationen über den Zustand der US-Wirtschaft veröffentlicht werden, die das ohnehin düstere Bild noch weiter eintrüben dürften. So wird mit einem Rückgang der Verkäufe im Einzelhandel im April um rund zehn Prozent gerechnet – nach gut 8,4 Prozent im März –, während die Industrieproduktion laut jüngsten Schätzungen um 11,6 Prozent eingebrochen sein soll (März: 5,4 Prozent). Trifft das zu, dann wären auch Teile der billionenschweren Washingtoner Stützungsmaßnahmen verpufft, die das Haushaltsdefizit in die Höhe treiben. Im April lag es bei stolzen 737 Milliarden US-Dollar; das ist mehr als die Hälfte der Jahreswirtschaftsleistung Spaniens. Für das Gesamtjahr wird das Defizit statt der ursprünglich geplanten einen Billion auf 3,7 Billionen US-Dollar geschätzt.

Unterdessen breitet sich das SARS-CoV-2-Virus direkt im Weißen Haus weiter aus. Nach einem Mitarbeiter des Präsidenten hat sich nun auch die Pressesprecherin von Vizepräsident Mike Pence, Katie Miller, infiziert. Nicht bekannt ist, ob sich auch ihr Ehemann angesteckt hat. Stephen Miller gilt als einer von Trumps einflussreicheren Beratern. Der antichinesische Hardliner hat sich 2017 durch den Vorschlag einen Namen gemacht, allen Studenten aus China Visa zu verweigern, um die Nutzung von Kenntnissen und Fähigkeiten, die man an US-Universitäten erwerben kann, durch Chinesen zu verhindern.