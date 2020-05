Grüne Shakshuka

»Maxi, kommst du mal?!« Meine Mitbewohnerin Roswitha winkt mich hektisch zu sich, auf dem Küchentisch steht eine handballgroße Kristallkugel. »Guck mal, was da steht: ›Befreiung zum Faschismus.‹« Sie deutet auf die Kugel wie auf ein giftiges Insekt. »8. Mai 2045«. Tatsächlich. In dieser Glaskugel scheint ein Zukunftsfilm zu laufen. Ist das gruselig. »Wo hast du das Teil her, Rossi?«– »Hab’ ich gegen den 2CV getauscht. Beim Trödler. Kugel!«, brüllt sie das Ding an. »Zeig uns, was wir 2045 machen!« Das obskure Objekt wird dunkellila, dann wieder hell, jetzt erkennt man Roswitha und mich, deutlich gealtert, mit abgerissenen Glitzerklamotten und rosa Haaren, zwischen nackten Betonwänden. Auf den Pritschen gegenüber sitzen zwei junge Algerier.

»Ist ’ne Gender-Knastzelle«, erklärt Rossi eifrig. »Hab’ ich drauf bestanden, äh, werde ich drauf bestehen. Ist nämlich unser Recht! Und zwar kam das, ich meine, das wird folgendermaßen kommen: Kugel! Zeig uns ab heute bis zum Knast!« In ruhiger Abfolge erscheinen nun die Wörter »Inflation«, »Hyperinflation«, »Währungsreform«, »neue Weltwährung ›Mondo‹«, »Chipimplantierungspflicht« – und »E-Elections«: Zur Wahl stehen die führenden Hedgefonds und Stiftungen Blackrock, Bill & Melinda, Amazon & Alibaba, Li Kashing Peng und ein paar Banken. Parteien sind abgeschafft. Die Pressesprecher der wählbaren Unternehmen heißen »Politiker«.

»Wegen deines religiösen Spleens haben wir uns nicht chippen lassen«, schimpft Rossi, »und ohne einen in die Hand implantierten Datenchip mit polizeilichem Führungszeugnis, Impfnachweis, Kontodaten usw. dürfen wir nicht einkaufen, nicht zum Arzt, nicht essen gehen, nicht wählen, gar nichts!« – »Hat auch keiner gesagt, dass Widerstand einfach ist«, entgegne ich grimmig. – »Widerstand – pff! Guck mal, hier erkläre ich gerade dem Türsteher des Brüsseler Restaurants Neuve Winstub bei der Einlasskontrolle, dass wir uns den Chip aus medizinischen Gründen haben in den Hintern operieren lassen.« Man sieht wie Roswitha Anstalten macht, sich die Hose runterzuziehen. Peinlich berührt schiebt uns der Türsteher in den Laden. Wir bestellen zwei CO2-fußabdruckreduzierte grüne Shakshuka:

750 g frischen Spinat und 250 g Grünkohl leicht salzen und in einer Pfanne mit etwas Olivenöl andünsten. 500 ml Kokosmilch, 1 EL geröstete Koriandersamen, 1 Stängel grob gehacktes Zitronengras, 3 cm grob gehackten Ingwer, 2 gehackte Chilischoten und 3 durchgepresste Knoblauchzehen vermengen, über das Grünzeug gießen und das Ganze auf mittlerer Temperatur gar köcheln. 4 Eier aufschlagen und auf das Gemüse geben. Wenn das Eiweiß geronnen ist, das Shakshuka vom Herd nehmen und servieren.

Weil wir nicht bezahlen können, werden wir von zwei Robocops abgeführt und in die Zelle geschmissen. Ende. »Rossi, ich bestehe darauf, die Kugel umzutauschen! So eine Zukunft will ich nicht!« Aber Trödler Helmut putzt nur sein Kristall und knurrt: »Die Zukunft ist vom Umtausch ausgeschlossen.«