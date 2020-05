Unvermittelte Zwangsquarantäne: Flüchtlingsrat kritisiert Brandenburger Behörden

Der Flüchtlingsrat Brandenburg teilte am Freitag mit: Setzt Brandenburg auf Zwang statt Kommunikation? Absonderungshaft im Ausreisegewahrsam

In einer Pressemitteilung vom 6.5.2020 erklärt der Landkreis Potsdam-Mittelmark, dass sie erstmals einen Geflüchteten im Ausreisegewahrsam am Flughafen Schönefeld unter Zwangsquarantäne gestellt haben, das nun als Absonderungseinrichtung zur Unterbringung von sogenannten Quarantäneverweigerern nach dem Infektionsschutzgesetz dient. (…)

Lotta Schwedler vom Flüchtlingsrat Brandenburg äußert sich zu der Maßnahme: »Geflüchtete Menschen sind in Gemeinschaftsunterkünften, in denen sie sich Zimmer, Küche und Bad mit anderen teilen müssen, einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt. Eine Zwangsquarantäne von ganzen Stockwerken oder gesamten Unterkünften, wie beispielsweise in Henningsdorf geschehen, wird hier billigend in Kauf genommen – inklusive der negativen sozialen und emotionalen Folgen, die das für die Menschen hat. Als Flüchtlingsrat beobachten wir eine sehr große Verunsicherung bei allen Geflüchteten, deren Unterkunft unter Quarantäne gestellt wird. Eine Informationsvermittlung, die Unsicherheit und Angst nehmen könnte, findet viel zuwenig statt. Häufig liegen zunächst keine schriftlichen Bescheide vom Gesundheitsamt vor, es mangelt an mehrsprachiger Übersetzung der Quarantäneinformationen, für ihre Sorgen finden Geflüchtete keine Ansprechpartner_innen, eine Kommunikation auf Augenhöhe gibt es selten. (…)

Ob das Ausreisegewahrsam der richtige Ort für eine potentiell infizierte Person sein kann, ist stark zu bezweifeln. Hier muss ein Mindestmaß an medizinischen Materialien und geschultem Personal vorhanden sein, da noch zeitlich verzögert Symptome einer Coronainfektion auftreten können (…)«

Das Sekretariat des Landesvorstandes Brandenburg der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) veröffentlichte am 8. Mai einen antifaschistischen Appell:

(…) Die Lasten der Krise durch Covid-19 und der sich vorher bereits abzeichnenden Überproduktionskrise wälzen die Superreichen und die Merkel-Regierung jetzt mit voller Wucht auf die erwerbstätige Bevölkerung, aber auch auf Kleinunternehmer und Gewerbetreibende ab – und das ist nur der Anfang. Schon jetzt befinden sich 10 Millionen Menschen in Kurzarbeit, während Konzerne wie VW oder Daimler, die ihre Beschäftigten in Kurzarbeit geschickt haben, den Aktionären gleichzeitig ihre Dividenden ausschütten. Insbesondere ALG-II-Empfänger und Rentner mit Grundsicherung sind real von Hunger bedroht, weil die Nahrungsmittel sich drastisch verteuern, Schulspeisungen für die Kinder wegfallen und die Tafeln geschlossen haben. Aufgrund der abzusehenden Kapitalvernichtung im großen Maßstab hierzulande droht Millionen Werktätigen der soziale Absturz, während die Superreichen, deren Unternehmen mit einem billionenschweren Rettungsschirm gesichert werden, von der Krise auf ihren Anwesen und Wohlstandsoasen nichts zu spüren bekommen. (…)

Die im Appell beschriebene wachsende Kriegsgefahr verschärft sich durch die Krise. Der Ausbruch von Covid-19 hat die USA und ihre europäischen NATO-Partner inklusive Deutschland nicht davon abgehalten, ihr Kriegsmanöver in Europa gegen Russland namens »Defender Europe 2020« durchzuführen. Die USA haben das Kriegsmanöver lediglich in verkleinerter Form durchgeführt. Dass im Vorfeld des 75. Jahrestages der Befreiung vom Faschismus die deutsche Bundesregierung ihre Absicht unterstreicht, an der »nuklearen Teilhabe« Deutschlands festzuhalten und dafür neue Kampfflugzeuge im dreistelligen Milliardenbetrag anzuschaffen, muss für alle friedliebenden Kräfte hierzulande ein Weckruf sein (…) Ja zu Frieden mit Russland – Ja zu Frieden mit China!