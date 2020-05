Stellvertretend für alle

Armando Franca/AP Photo

Hunderte Mitglieder der Arbeitergewerkschaft CGTP haben sich am 1. Mai in Portugals Hauptstadt Lissabon versammelt, um den Internationalen Kampftag zu feiern. Aufgrund der Pandemiebeschränkungen und mit Sondergenehmigung der Regierung wurde die Demonstration von Delegierten abgehalten. Diese sollten alle Arbeiter repräsentieren, vor allem auch jene, die durch die Coronakrise ihre Arbeit verloren haben. Viele trugen Gesichtsmasken und schwenkten Gewerkschaftsfahnen, als sie aufgefordert wurden, sich in drei Meter Abstand in Reihen auf einer großen Freifläche im Stadtzentrum aufzustellen. Gewöhnlich marschieren am 1. Mai Tausende Menschen aus dem ganzen Land durch die Straßen Lissabons, um mehr Rechte zu fordern. »Wir wissen, dass dieses Virus tödlich ist, aber wir vergessen oft, dass es Arbeiterinnen und Arbeiter gibt, deren Leben zerstört wurde, weil sie Arbeitsplätze und Löhne verloren haben«, sagte der Vorsitzende der Kommunistischen Partei, Jeronimo de Sousa. (Reuters/jW)