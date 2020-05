Forscher fordern Konjunkturprogramm

Fridays For Future/dpa Geld soll auch zum Schutz der Umwelt fließen (Protest vor dem Reichstagsgebäude, 24.4.2020)

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Mittwoch bestätigt: »Wir werden ein Konjunkturprogramm brauchen.« Darüber werde die Bundesregierung im Juni entscheiden. Auch die Wirtschaftswissenschaftler der einflussreichsten Institute sind sich darin einig. Sie legten am Donnerstag ein gemeinsames »Wachstumskonzept« vor. Gefordert werden staatliche Impulse, die nicht nur zu Wachstum führen, sondern zugleich auch »auf die Bewältigung der Dekarbonisierung, des demographischen Wandels und der digitalen Transformation« abzielen.

Erst am Mittwoch hatte die EU-Kommission ihre Frühjahrsprognose vorgelegt. Erwartet werden für sämtliche Mitgliedstaaten ein deutlicher Rückgang der Wirtschaftsleistung in diesem Jahr sowie ein Aufschwung im Folgejahr, der die Verluste allerdings nur teilweise ausgleicht. Der BRD wird ein Einbruch des Inlandsprodukts um 6,5 Prozent vorausgesagt, gefolgt von einem Wachstum um 5,9 Prozent. Damit aber »Wirtschaft und Gesellschaft den Weg aus der Krise heraus auf einen sozial ausgewogenen, nachhaltigen Wachstumspfad finden können«, brauche es neue wirtschaftspolitische Konzepte, sind die Wissenschaftler überzeugt. So sei etwa eine Stimulierung der Konjunktur über die Konsumnachfrage in der Coronakrise kaum erfolgversprechend und könne unerwünschte gesundheitspolitische Auswirkungen haben. Daher solle die gesamtwirtschaftliche Nachfrage vor allem über ein Investitionsprogramm stabilisiert werden, heißt es in dem Gutachten.

Gefordert werden Investitionen in drei Bereichen: Erstens sollen private und öffentliche Investitionen mit einer starken Klimakomponente angekurbelt werden, beispielsweise durch eine »Abwrackprämie für Ölheizungen«, eine Förderung energetischer Gebäudesanierungen sowie einen Ausbau des schienengebundenen öffentlichen Nahverkehrs. Zweitens sollen die Bildungsinvestitionen ausgebaut werden. In der Krise sei einmal mehr deutlich geworden, wie sehr familiäre Unterschiede dem gesellschaftlichen Ziel gleicher Chancen für alle entgegenstehen, heißt es. Plädiert wird etwa für mehr Ganztagsbetreuung. Zuletzt wird vorgeschlagen, das Kurzarbeitergeld in Kombination mit beruflicher Weiterbildung und Umschulung zu erweitern.

Mit einem solchen Programm könne die Politik das Dilemma auflösen, einerseits dringend handeln zu müssen, um eine langanhaltende Wirtschaftskrise abzuwenden, andererseits aber damit konfrontiert zu sein, dass viele Maßnahmen der Vergangenheit heute unbrauchbar sind. Konkrete Zahlen werden nicht genannt. Derzeit sei eine hohe Flexibilität erforderlich. Empfohlen wird lediglich, die Ausgaben durch neue Kredite zu finanzieren. Deutschland könne sich das leisten. Wichtig sei, dass die Maßnahmen als Gesamtpaket verabschiedet werden, damit es Planungssicherheit gebe. Auch wenn sich die Umsetzung des Programms über Jahre hinziehen würde, sei es entscheidend, dass alle Maßnahmen gleichzeitig verwirklicht werden.