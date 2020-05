Leidtragende der Coronakrise

REUTERS/Eddie Keogh Die Altenpflege befindet sich in Großbritannien gänzlich in privater Hand (Princes Risborough, 4.5.2020)

Am kommenden Wochenende möchte Großbritanniens Premierminister Boris Johnson Pläne vorstellen, nach denen die Wirtschaft seines Landes wieder »hochgefahren« werden soll. Sprich: Es sollen mehr Menschen zurück an ihre Arbeitsplätze geschickt werden. Das sorgt für große Ängste bei zahlreichen Lohnabhängigen sowie Menschen aus ärmeren und marginalisierten Bevölkerungsgruppen. Nur 17 Prozent befürworten Meinungsumfragen zufolge eine Rückkehr an den Arbeitsplatz.

Kein Wunder: Laut Informationen der britischen Statistikbehörde »Office for National Statistics« (ONS) sind in Großbritannien seit Mitte März 42.000 Menschen mehr gestorben als sonst in diesem Zeitraum üblich. Über die Verteilung der Covid-19-Toten gibt es wenig Informationen, ebensowenig über die der Infektionsherde. Das liegt auch daran, dass die Organisation der Durchführung der Tests auf das Coronavirus an private Konzerne wie das Steuerberatungsunternehmen Deloitte, den Dienstleistungskonzern Serco oder die Apothekenkette Boots ausgelagert wurde. Laut Informationen der Tageszeitung The Guardian gibt es aus dem staatlichen Gesundheitssystem »National Health Service« (NHS) nach wie vor Beschwerden darüber, dass Testergebnisse nicht oder bei den falschen Stellen ankommen.

Trotzdem wird deutlich, dass es die am stärksten gefährdeten Personengruppen sind, die auch am meisten unter dem Virus leiden. So kamen laut Statistikbehörde ONS in der Woche vom 18. zum 24. April 36 Prozent aller Covid-19-Toten aus Pflege- und Altenheimen. Die Altenpflege ist in Großbritannien durchgängig privatisiert. Die Betreiberfirmen sind dafür verantwortlich, ihren Beschäftigten Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen, und damit in zunehmendem Maße überfordert.

Das trifft jedoch auch auf den Staat zu. 400.000 unlängst von der britischen Luftwaffe aus der Türkei eingeflogene Schutzanzüge haben sich als völlig nutzlos erwiesen und sollen laut Medienberichten in den kommenden Tagen wieder zurückgeflogen werden. Laut der »British Medical Association« (BMA), einer ärztlichen Standesvertretung, waren 50 Prozent aller Mediziner gezwungen, sich Schutzkleidung auf eigene Kosten anzuschaffen. Eine aktuelle Yougov-Umfrage hat ergeben, dass 300.000 Beschäftigte im Gesundheitswesen über einen Jobwechsel nachdenken, weil sie durch die Coronakrise an ihre Belastungsgrenze gebracht wurden.

Auch in Großbritannien arbeiten im Pflege- und Gesundheitsbereich überwiegend Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund. Die Gewerkschaft Unison stellte am 5. Mai fest: »85 Prozent aller Beschäftigten im Pflegebereich sind Frauen, viele von ihnen mit Migrationshintergrund. 72 Prozent aller an Covid-19 verstorbenen Pflegekräfte sind schwarz. Haushalte aus dieser Bevölkerungsgruppe sind fast doppelt so stark von Einkommens- und Arbeitsplatzverlusten betroffen wie Weiße.« Diese Angaben wurden am Donnerstag durch Zahlen des ONS bestätigt: Menschen mit schwarzer Hautfarbe hätten eine viermal höhere Wahrscheinlichkeit, an Covid-19 zu sterben, als weiße Menschen. Das sei zumindest teilweise ein Ergebnis »sozioökonomischer Benachteiligung«.

Derzeit befinden sich in Großbritannien über sechs Millionen Menschen in Kurzarbeit. Die Regierung zahlt ihnen 80 Prozent ihres Gehalts, jedoch höchstens 2.500 Pfund pro Monat. Laut einer neuen Studie der London School of Economics treffen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise Familien besonders hart. 43 Prozent aller befragten Eltern gaben an, kein Geld mehr zur Verfügung zu haben. 50 Prozent wissen nicht, wie sie ihre Miete zahlen sollen. Diese Situation könnte sich bald noch verschärfen, denn die Regierung denkt über eine weitere Senkung des Kurzarbeitergeldes auf 60 Prozent des Lohnes nach. Näheres will Finanzminister Rishi Sunak in der kommenden Woche verkünden.