Erneut Attacke gegen TV-Team

Kay Nietfeld/dpa Ohne zentrale Kundgebung versammelten sich am Donnerstag vor dem Reichstagsgebäude in Berlin Hunderte Menschen zum Protest gegen die Coronamaßnahmen der Bundesregierung

Erneut haben sich in Berlin mehrere hundert Menschen trotz geltender Beschränkungen wegen der Coronapandemie spontan versammelt, um gegen eben jene Maßnahmen zu protestieren. Und erneut kam es dabei zu einem Angriff auf Pressevertreter. Es handelt sich damit um den nunmehr dritten bekannten Fall dieser Art innerhalb weniger Tage.

Vor dem Reichstagsgebäude versammelten sich am Mittwoch Schätzungen zufolge bis zu 400 Menschen. Laut Bericht des Rundfunks Berlin-Brandenburg vom Mittwoch abend nahmen sogar bis zu 1.000 Personen an jenem »Flashmob« teil. Dazu aufgerufen hatte demnach Attila Hildmann, von Beruf Koch.

Am Rande der Versammlung attackierte ein mutmaßlicher Teilnehmer der Veranstaltung ein Kamerateam der ARD. Eine vom Verein »Democ. Zentrum Demokratischer Widerspruch« am Mittwoch abend per Kurznachrichtendienst Twitter verbreitete Videoaufzeichnung soll die Szene dokumentieren. Zu sehen ist ein Mann, der von der Seite auf das ARD-Team zuschreitet und zutritt. Er trifft die Mikrophonangel des Tonassistenten, deren anderes Ende daraufhin dem Kameramann auf den Kopf schlägt. Der Angreifer wendet sich ab, wird aber von mehreren Einsatzkräften der Berliner Polizei festgenommen. Die nicht angemeldete Versammlung vom Mittwoch wurde schließlich von der Polizei aufgelöst. Der Versuch der Teilnehmenden, ihre Veranstaltung als »Spaziergang« fortzusetzen, wurde dem RBB-Bericht zufolge von den Einsatzkräften unterbunden.

Der Mann sei später wieder freigelassen worden, wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag vormittag berichtete. Demnach werde weiter gegen ihn wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, so ein Polizeisprecher. Dem Fernsehteam gehe es gut, hatte die Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, Tina Hassel, bereits am Mittwoch in einer Mitteilung erklärt.

Den erneuten Angriff auf ein Kamerateam des öffentlich-rechtlichen Rundfunks verurteilte unter anderem die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Medienvertreter stünden für die Presse- und Meinungsfreiheit in der Bundesrepublik, »also auch für die Grundrechte, für die diese Demonstranten vermeintlich protestieren«, sagte Renate Gensch, Landesvorsitzende der Deutschen Journalistinnen- und Journalistenunion in Verdi Berlin-Brandenburg. Auch von Teilnehmern der mehrfach im Internet dokumentierten Versammlung am Mittwoch vor dem Reichstag wurden Exemplare des Grundgesetzes, welches durch die Pandemiepolitik von Bund und Ländern gefährdet sei, hochgehalten.

Am späten Abend des 1. Mai war eine Mitarbeiterin des RBB in Berlin-Kreuzberg attackiert worden. Wegen dieses Vorfalls wird allerdings gegen einen Beamten der Berliner Polizei ermittelt. Er soll die Frau geschlagen und verletzt haben. Dem Sender zufolge hatte ihr Fernsehteam vor der Attacke eine Festnahme im Rahmen eines Einsatzes gegen die »Revolutionäre Maidemonstration« gefilmt. Anwesende Polizisten hätten nach dem Vorfall einen Rettungswagen gerufen. Eine ärztliche Untersuchung habe ergeben, dass bei der 22jährigen zwei Zähne abgebrochen seien und sie Prellungen im Gesicht erlitten habe.

Am selben Tag war in Berlin-Mitte ein Team der ZDF-Satiresendung »Heute-Show« attackiert worden (siehe jW vom 4. Mai). Es hatte bei einer sogenannten Hygienedemo gegen die Coronaregeln am Rosa-Luxemburg-Platz gedreht. Danach wurde das Kamerateam von einer Gruppe vermummter Täter angegriffen. Sechs Menschen wurden dabei nach Angaben des Senders verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. (AFP/dpa/jW)