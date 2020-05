Dynamo und Hartz IV

Selbstverlag, Dresden 2020 Dynamisch und ballsicher: Stübner im Zweikampf mit Jörg Fügner (r., FC Berlin), September 1990

Die glücklichsten Tage seiner frühen Kindheit verbrachte Jörg Stübner unter dem Dach einer primitiven Jurte in der mongolischen Steppe. Stübners Vater gehörte ab Mitte der 60er Jahre zu einer Gruppe junger Geologen, die für die DDR nach Gold suchten. Es war eines der üblichen Kompensationsgeschäfte. Die Ostdeutschen errichteten Schulen, Krankenhäuser und industrielle Anlagen, um im Gegenzug Rohstoffe zu erhalten. Nur zerbrach, als die Sache richtig in Gang kam, das sozialistische Lager und das Gold sicherten sich andere.

Ähnlich war die Situation zu Beginn der 90er Jahre bei Dynamo Dresden. Die jungen Spitzenspieler, jahrelang in der vereinseigenen Sportschule auf Leistung und Erfolg getrimmt, holten sich die Westvereine. Das fand niemand sonderlich schlimm. Niemand, bis auf einen.

Jörg Stübner, dessen Geschichte der Journalist Uwe Karte in einem außergewöhnlichen neuen Buch erzählt, war noch keine 25 Jahre alt und hatte mehr als 40 Länderspiele vorzuweisen – doch kein einziger Bundesligaverein zeigte Interesse an ihm. Für ihn ein Schlag in die Magengrube. Zudem vollkommen unverständlich, hatte er doch immer zur absoluten Elite gezählt, schon im Kinder- und Jugendbereich, damals noch als Torjäger, bis Ulf Kirsten ihn aus dieser Position verdrängte; an Kirstens Explosivkraft langte Stübner nicht heran. Er spielte ab dann Mittelfeld, auch in der Auswahl.

Das WM-Qualifikationsspiel der DDR gegen Frankreich am 11. September 1985 im Leipziger Zentralstadion machte Jörg Stübner zwar endgültig berühmt, war jedoch auch Gift für seine Karriere. Die Taktik in Leipzig war klar: Frankreichs Weltstar Michel Platini musste daran gehindert werden, die Fäden zu ziehen. Den kopflosen gallischen Hahn würde man dann schon irgendwie geschlachtet bekommen. Die Rechnung ging auf, die DDR gewann 2:0. Bemerkenswert: Jörg Stübner als Bewacher Platinis hatte diesen nicht nur daran gehindert, das Spiel zu gestalten, er hatte den Superstar komplett abgemeldet.

In der Folge wird Stübners Rolle in der Nationalelf mehr und mehr auf die des Spielzerstörers reduziert, obwohl seine Rückennummer die Sieben ist, also Mittelfeld, und nicht die Vier, halb Mensch, halb Tier, wie man damals den »Rasenmäher« vor der eigenen Abwehr zu bezeichnen pflegte.

Auch im Verein beginnt sein Stern Ende der 80er Jahre allmählich zu sinken. Verletzungspech und Fitnessprobleme. Ab und an brüllt Chefcoach Ede Geyer beim Konditionstraining quer über den Rasen: »Stübner, du bist zu fett!« Außerdem stört es Geyer, dass Stübner keine feste Freundin hat und viel zu oft das Dresdner Nachtleben genießt. Tormaschine Ulf Kirsten hingegen lebt solide, hat längst eine Familie.

Uwe Karte bezeichnet Kirsten und Stübner, die sich ja seit der Sportschule täglich sehen, immer in den gleichen Mannschaften spielen und auch zusammen in den Urlaub fahren, nicht als Freunde, sondern als Zwillinge. Das trifft es wohl. Fast möchte man sogar sagen, siamesische Zwillinge: Nur einer von beiden übersteht die Trennung unbeschadet. Das letzte Mal gemeinsam auf dem Rasen stehen sie 2003 bei Ulf Kirstens Abschiedsspiel.

Es dauert 15 Jahre, bis sie sich im Sommer 2018 wiedersehen, nicht zuletzt wegen des geplanten Buchprojekts von Uwe Karte, der bei dem Treffen dabei ist. Auch Trainer Heiko Scholz, der zur gleichen Zeit wie Kirsten und Stübner in Dresden die Sportschule besuchte und später Bundesliga spielte. Der Abend gelingt rundum, Anekdoten werden erzählt und nette Fotos geschossen. Erst als Stübner und Scholz gegangen sind, zeigt Ulf Kirsten seine Erschütterung: Er hätte nie geglaubt, dass da Stübner vor ihm steht, wären nicht die krummen Beine gewesen. Und fast im gleichen Atemzug legt er fest, dass Kartes Buch, das ursprünglich alle drei Lebensläufe nachzeichnen sollte, nur von Stübner erzählen darf.

Das sagt sich leicht, wenn man das Ding nicht selber schreiben muss. Denn viel passiert ist in Jörg Stübners Leben nicht. Dynamo und Hartz IV. Und dann sein plötzlicher Tod mit 53 vor knapp einem Jahr. Aber sonst? Einmal hat er seinen Nachbarn mit einer Schreckschusspistole bedroht, worüber die zuständigen Blätter ausführlich berichteten.

Dass Kartes Buch dennoch fesselt, liegt sowohl an dem enormen Arbeitsaufwand, den der Autor offenkundig bei der Recherche betrieben hat, als auch an dem perfekten Erzählrhythmus. Und es liegt auch an der traumhaften Fülle des Bildmaterials. Um die vielen, oft privaten Fotos angemessen zur Geltung kommen zu lassen, hat Uwe Karte das ganz in Gelb eingebundene Buch durchgehend auf Hochglanzpapier drucken lassen. Das bringt Gewicht. Hebt man das gut zwei Kilogramm schwere, längliche Rechteck in die Höhe, hat man unwillkürlich das Gefühl, eine gelbe Karte aus dem Reich der Titanen in der Hand zu halten.

Jörg Stübner, der stets als absolut kompromissloser Gegenspieler galt und in seiner Laufbahn mehr als 40 Mal gelb sah, hätte sicher seine helle Freude daran gehabt.