Der Hans-Christian-Andersen-Preis für Kinder- und Jugendliteratur geht heuer an die US-Autorin Jacqueline Woodson und die Schweizer Illustratorin Albertine Zullo. Das gab die Jury des »International Board on Books for Young People« (IBBY) am Montag in Basel bekannt. Der alle zwei Jahre vergebene Preis gilt als wichtigste internationale Auszeichnung der Literatursparte. Woodsons Bücher seien geprägt von einer lyrischen Sprache, kraftvollen Charakteren und vermittelten ein bleibendes Gefühl der Hoffnung, begründete die Jury. Die Dialoge seien auf den Punkt geschrieben, die Geschichten roh und frisch und die Enden befriedigten den Leser. Albertine Zullo erhielt den Preis für ihr kinderliterarisches Gesamtwerk. (dpa/jW)