Klarheit kreativ

In Baden-Württemberg fällt der Vorhang. In der aktuellen Spielzeit werden an den Staatstheatern keine regulären Aufführungen mehr stattfinden. Das bis 31. August vorgesehene Programm wurde abgesagt. Das teilte das baden-württembergische Kunstministerium am Dienstag mit. Statt dessen sollen »kreative künstlerische Formate«, die den Coronavorsichtsmaßnahmen gerecht werden, angeboten werden. Mit der Absage hätten die Württembergischen Staatstheater in Stuttgart und das Badische Staatstheater in Karlsruhe Klarheit. (dpa/jW)