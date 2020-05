Absetzung vertagt

Visar Kryeziu/AP/dpa Strich durch die Rechnung: Albin Kurti tritt trotz Misstrauensantrags vorerst nicht ab (Pristina, 3.2.2020)

Die zweite Phase der Absetzung des kosovarischen Premierministers Albin Kurti ist vorerst vertagt. Denn am Freitag hat das Verfassungsgericht in Pristina entschieden, einen Erlass des Präsidenten Hashim Thaci bis Ende Mai auszusetzen. Thaci hatte der Demokratischen Liga (LDK) den Auftrag erteilt, eine neue Regierung zu bilden. Diese hatte sich schleunigst darangemacht und am Donnerstag bereits eine Koalition mit der Allianz für die Zukunft Kosovos (AAK) und anderer Parteien vorgestellt.

Wie die Zeitung Koha vergangene Woche berichtete, hätten Thaci und Vertreter der LDK bereits ein Szenario zur Einsetzung einer neuen Regierung entworfen: Über das verlängerte Wochenende habe das neue Kabinett in einer eilig einberufenen Parlamentssitzung vereidigt werden sollen, das Verfassungsgericht wäre dann vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Doch die noch regierende chauvinistische Partei Vetevendosje (Selbstbestimmung) von Kurti machte Thaci einen Strich durch die Rechnung.

Die Folgen der Einsetzung eines neuen Kabinetts wären nicht absehbar gewesen. Zum einen ist fraglich, ob eine entsprechende Sitzung des Parlaments hätte stattfinden können. Denn die Abgeordneten von Vetevendosje hatten in der Vergangenheit immer wieder dafür gesorgt, dass Sitzungen abgebrochen werden mussten. Zum anderen ist nicht klar, ob Kurti seinen Posten räumt oder ob er sich weiterhin als legitimer Regierungschef betrachten würde.

Kurti war am 25. März durch ein Misstrauensvotum zu Fall gebracht worden. Hinter dem Manöver standen die traditionellen Parteien, die sich vor allem aus Mitgliedern krimineller Gruppen zusammensetzen, von denen nicht wenige während der 1990er Jahren auf Seiten der separatistischen UCK kämpften. Die USA unterstützten diese Kräfte bei der Absetzung von Kurti, der wiederum die Europäische Union hinter sich weiß.

Hintergrund des Machtkampfes sind weniger politische Fragen als vielmehr die Auseinandersetzung darum, welche Kräfte zukünftig das Sagen haben im Kosovo, der sich 2008 einseitig und völkerrechtswidrig von Belgrad abgespaltenen hatte. Die USA beanspruchen – untermauert durch ihre militärische Präsenz – weiterhin ihre Vormachtstellung, die durch die EU jedoch zunehmend in Frage gestellt wird. Die politischen Kämpfe in Pristina sind lediglich Abbild dieses innerimperialistischen Konflikts.

Und so verwundert es nicht, dass die Angriffe gegen den sich noch immer im Amt befindenden Kurti zunehmen. Die Opposition fordert den Rücktritt des Gesundheits- und des Innenministers, weil am Montag bekannt wurde, dass ein 26jähriger Mann in einer Quarantänestation ums Leben kam, in der er sich nach seiner Rückkehr aus der BRD aufhalten musste.

Auch an anderer Stelle nehmen im Kosovo die Spannungen zu. So berichteten lokale Medien in den vergangenen Tagen immer wieder von Angriffen gegen das Eigentum von Mitgliedern der serbischen Minderheit. Auch öffentliche Institutionen in vor allem von Serben bewohnten Dörfern seien beschädigt oder zerstört worden, sodass sich selbst Vertreter der EU- und der OSZE-Mission in Pristina besorgt über die jüngste Gewalt äußerten.