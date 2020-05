Gegen Blackrock und Co.

REUTERS/Martin Acosta Schlagkräftiger Gewerkschaftsbund: Die argentinische CGT unterstützt die Umschuldungspläne der Regierung gegen private Großgläubiger wie Blackrock (Archivbild, Buenos Aires, 7.3.2017)

Sowohl Argentiniens größter Gewerkschaftsverband Confederación General del Trabajo (CGT) als auch die wichtigsten Industrie- und Landwirtschaftsverbände, Bank- und Handelsorganisationen des Landes haben sich am Montag abend (Ortszeit) geschlossen hinter die Entscheidung der Regierung gestellt, an ihrer Linie gegenüber den großen privaten Gläubigern festzuhalten. Diese hatten in großer Zahl nur Stunden zuvor das Vorhaben zum Schuldenumbau zurückgewiesen, durch den sie auf etwa 40 Milliarden Dollar aus dem Schuldzinsgeschäft verzichten müssten.

Während kleine Gläubiger, die argentinische Staatsanleihen halten, sich bereit erklären, auf das Angebot der Regierung einzugehen, blockieren mächtige Finanzfirmen wie Blackrock, Fidelity, Ashmore und Greylock einen Fortschritt in den Verhandlungen zum Schuldenmoratorium. Ohne Einigung droht am 22. Mai eine Staatspleite. Dann läuft die von den Gläubigern gesetzte Frist aus, zu der diese dem argentinischen Staat 500 Millionen Dollar Zinszahlungen gestundet hatten.

Die Rückendeckung von seiten der argentinischen Arbeiterschaft sowie der großen Kapitalverbände des Landes bestärkt die Regierung in ihrer Forderung, Zinszahlungen von 2020 bis 2022 komplett auszusetzen und danach schrittweise zu erhöhen. Zusätzlich fordert sie eine Kürzung der Zinsen um 38 Milliarden Dollar und den Verzicht der Gläubiger auf 3,6 Milliarden Dollar – von einer Gesamtschuld von über 323 Milliarden Dollar.

Wirtschaftsminister Martín Guzmán hatte am Sonntag in der »Financial Times« geschrieben, gerade in Zeiten von Corona könne man nicht weiter 20 Prozent der Staatseinnahmen für Zinszahlungen ausgeben. Die Gläubiger erklärten indes, ihnen würde ein unverhältnismäßig großer Verlust aufgebürdet, der weder angemessen noch gerechtfertigt sei.

Angesichts der Schuldenkrise und der sich verstärkenden Rezession zeigt sich die argentinische Unternehmerschaft derzeit ungewöhnlich kompromissbereit, auf Forderungen der Gewerkschaften einzugehen. Bereits in der vergangenen Woche hatte sie sich mit der CGT darauf geeinigt, dass aufgrund des Coronalockdowns suspendierte Arbeiter nicht entlassen werden dürfen und ihnen 75 Prozent Lohnfortzahlung zustehen. Nun wurde dieser Burgfrieden auch nach außen demonstriert – gegen die Forderungen der mächtigen Gläubiger. (Reuters/jW)