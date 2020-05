Erfolgreicher Test

Yang Guanyu/XinHua/dpa

China hat am Dienstag seine leistungsstärkste Rakete vom neuen Typ »Langer Marsch 5 B« erfolgreich ins All gebracht. Der Prototyp für die künftige Generation bemannter Missionen hob vom Raumfahrtbahnhof Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan ab. Ein gelungener Test von Rakete und Astronautenkapsel ist eine wichtige Voraussetzung für das ehrgeizige Weltraumprogramm Chinas. So soll die Rakete neuen Typs bei der ersten chinesischen Marsmission zum Einsatz kommen, deren Start im Sommer geplant ist. Im Februar 2021 soll das Raumschiff den Planeten erreichen.(dpa/jW)