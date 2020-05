Zehn von 1.724

Frankfurt am Main. In den 36 Klubs der 1. und 2. Fußballbundesliga sind bei den ersten Coronareihentests zehn Infektionen festgestellt worden. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Montag bekannt. Es wurden insgesamt 1.724 Tests vorgenommen. Die positiven Fälle wurden den jeweiligen Gesundheitsämtern gemeldet. Bislang hatte es bei den ersten Kontrollen am vergangenen Donnerstag nur drei positive Ergebnisse beim Bundesligisten 1. FC Köln gegeben, bei der zweiten Testreihe am Sonntag gab es beim FC ausschließlich negative Ergebnisse. (sid/jW)