Kurzfassung

Das Neiße-Filmfestival fällt der Coronapandemie in diesem Jahr nicht komplett zum Opfer. Vom 24. bis 27. September soll es eine verkürzte Variante geben, sofern es die Rahmenbedingungen zulassen, wie die Veranstalter am Montag in Großhennersdorf (Sachsen) mitteilten. Das Festival präsentiert seit 2004 junge Filmemacher vor allem aus Deutschland, Polen und Tschechien. Die Veranstalter betonten, dass auch in diesem Jahr in allen drei Ländern Filme präsentiert werden. Ob im September Publikum und Gäste die Grenzen wieder passieren könnten, sei aber noch offen. (dpa/jW)