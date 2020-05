Preis statt Publikum

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) will in diesem Jahr einen mit fünf Millionen Euro ausgestatteten Sonderpreis an Programmkinos vergeben. Bundesweit sind Kinos wegen der Coronakrise geschlossen. Verbände sprechen von Ertragsverlusten in Höhe von rund 17 Millionen Euro pro Woche. Der Sonderpreis sieht 10.000 Euro pro Leinwand und maximal 50.000 Euro pro Kino vor. Prämiert werden die Kinos für die Verbreitung deutscher künstlerischer Filme. (dpa/jW)