»Gleiche Maßstäbe bei völlig ungleichen Bedingungen«

Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild Ungerechtigkeiten vorprogrammiert: Im deutschen Bildungssystem wird vielerorts trotz Coronas an den Abschlussprüfungen festgehalten (Gymnasium in Bautzen, 17.4.2020)

Am 1. Mai gab es eine Kundgebung angehender Erzieher vor dem Hamburger Rathaus. Worum ging es da?

Die Kundgebung war eine von mehreren Protestaktionen, die wir – die Schülerinnen und Schüler von mittlerweile acht verschiedenen Abschlussklassen der Fachschule für Sozialpädagogik in Hamburg-Altona – organisiert haben. Uns geht es darum, dass trotz des gegenwärtigen gesellschaftlichen Ausnahmezustands die Abschlussprüfungen zum staatlichen Erzieher und zur sozialpädagogischen Assistenz, die in dieser Woche anstehen, wie gewohnt durchgeführt werden sollen. Wir fordern, dass in der jetzigen Situation von einem Prüfungszwang abgesehen und uns die Option eingeräumt wird, auf Grundlage des bisherigen Notendurchschnitts bewertet zu werden.

Wie wurde der Infektionsschutz bei Ihrer Demonstration berücksichtigt?

Die Versammlungsbehörde hatte uns eine Ausnahmegenehmigung für 30 Teilnehmer vor dem Rathaus ausgestellt. Bei der Kundgebung selbst gab es keine Probleme, für entsprechend lange Transparente und andere Materialien hatten wir gesorgt. Verwundert waren wir nur, dass ein Team der ARD-»Tagesschau« vorbeikam und immer wieder nachfragte, warum es uns denn nicht ausreiche, unseren Protest ins Internet zu verlegen. Es hat sich offensichtlich einiges geändert, wenn man sich heute schon dafür rechtfertigen muss, nur weil man sich zum Protest versammelt.

Die Fachschule wird vermutlich wie die anderen Schulen auch bei den Prüfungen für den nötigen Abstand sorgen. Warum reicht Ihnen das nicht aus?

Zum einen soll es zwar besondere Sicherheitsvorkehrungen für Risikogruppen geben – doch nicht jeder hat ein eigenes Auto, und bei der Anfahrt zu den Prüfungen im öffentlichen Nahverkehr können die nötigen Maßnahmen nicht eingehalten werden. Zum anderen geht es uns nicht allein um die Gesundheitsstandards. Es geht auch um andere Probleme, die mit den Prüfungsbedingungen nach mehreren Wochen Unterrichtsausfall und »Lockdown« einhergehen: Indem man die Prüfungen einfach wie sonst auch durchführt, werden gleiche Maßstäbe bei völlig ungleichen Bedingungen angelegt. Viele von uns sind selbst Eltern, die ihre Kinder betreuen und beim »Homeschooling« unterstützen müssen. Einige kümmern sich um Angehörige, andere mussten neben alldem auch in den letzten Wochen ganz normal weiterarbeiten, weil unsere Ausbildung nicht vergütet wird.

Jetzt macht man uns das Angebot, eine Woche lang freiwillig am Unterricht teilzunehmen, bevor die Prüfungen beginnen. Für diejenigen, die das aufgrund der aktuellen Situation gar nicht schaffen können, vergrößert das noch den Abstand zum Rest der Klasse. Wir sagen: Wenn nicht unsere Lebensverhältnisse, sondern unsere Befähigung, gute Erzieher zu sein, beurteilt werden sollen, dann muss auf den Zwang zur Abschlussprüfung verzichtet werden!

Wie könnte eine Alternative zur Durchführung der Abschlussprüfungen aussehen?

Was die regulären Schulen angeht, fordert der Deutscher Gewerkschaftsbund eine Bewertung anhand der Durchschnittsnote. Dem schließen wir uns für die Berufs- und Fachschulen an, wobei uns eine Option auf die Durchschnittsnote schon ausreichen würde. Mit dieser Forderung haben wir uns auch mit etlichen Briefen an das Institut für Berufliche Bildung gewandt. In einem Antwortschreiben hieß es, man könne die Prüfungen nicht ausfallen lassen, da unser Abschluss dann unter Umständen in anderen Bundesländern nicht anerkannt würde. Einige andere Erzieherfachschulen wie Lüneburg oder Hameln haben die schriftlichen Prüfungen aber bereits abgesagt.

Im ganzen Bundesgebiet herrscht erheblicher Personalmangel im Bereich der Sozial- und Erziehungsdienste. Zeitarbeiter ohne jede Ausbildung werden in den Tagesstätten eingesetzt, die Zeitarbeitsfirmen sprießen nur so aus dem Boden. Was für eine Farce ist es da, zu sagen, unsere Abschlüsse würden andernorts nicht anerkannt. Man zeige uns das Bundesland, das eine so katastrophale Fehlentscheidung treffen würde.