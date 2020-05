Spaniens »neue Normalität«

REUTERS/Stringer Spaziergänger auf der Baleareninsel Formentera am Montag

Auf der Baleareninsel Formentera und den Kanareninseln El Hierro, La Graciosa und La Gomera haben seit gestern wieder Restaurants geöffnet, Versammlungen von bis zu zehn Menschen sind erlaubt. Mit der Begründung, dort sei die Ausbreitung des Coronavirus nicht soweit vorangeschritten, sind es nun die Orte, an denen die Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 am weitgehendsten gelockert wurden. In anderen Teilen des Landes dürfen die Menschen seit Montag zumindest wieder auf der Straße spazierengehen.

Nach 50 Tagen strikter Beschränkungen kehrt das Leben in Spanien langsam wieder auf die öffentlichen Plätze zurück. Die vier Phasen, die die spanische Regierung aus sozialdemokratischem PSOE und dem Linksbündnis Unidas Podemos am vergangenen Dienstag präsentierte, definieren die Schritte, die in den kommenden Wochen eingeleitet werden sollen. Wie Ministerpräsident Pedro Sánchez nach einem Treffen mit seinem Kabinett erklärte, soll das Land so bis Ende Juni in eine »neue Normalität« eintreten.

Gerade die Wirtschaft forderte die Lockerungen vehement. Anfang Juli beginnt die Sommer- und Tourismussaison. Bereits im Laufe des Mai sollen Hotels, Restaurants und Museen geöffnet werden. Bislang hat Sánchez die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass einige der normalerweise rund 18 Millionen Briten, 13 Millionen Deutschen sowie anderen Urlaubsgäste, die das Land jedes Jahr besuchen, auch diesen Sommer nach Spanien reisen und dort den Konsum ankurbeln werden.

Die Regierung geht davon aus, dass die spanische Wirtschaft mindestens zwei Jahre brauchen wird, um sich von den in der Coronakrise erlittenen Einbußen zu erholen. In den vergangenen Monaten mussten sich mehr als eine Millionen Menschen erwerbslos melden, viele von ihnen arbeiteten im Tourismussektor. Bereits Anfang April hatte Sánchez daher einen Plan für einen »Moncloa-Pakt« vorgestellt, mit dem er gemeinsam mit allen im Parlament vertretenen Parteien den Wiederaufbau der spanischen Wirtschaft angehen will.

Ein solcher Konsens dürfte allerdings schwierig werden. Während die Rechte vor allem den Tourismus und die Baubranche fördern will, fordert die Linkspartei Podemos eine »Covid­steuer« von einem Prozent für Großverdiener. Dadurch soll innerhalb der kommenden zehn Jahre die während der Pandemie aufgenommene Neuverschuldung zurückgezahlt werden, ohne dass die arbeitende Bevölkerung auf der Rechnung sitzenbleibt. In einem Interview mit dem Onlineportal eldiario.es erklärte der Podemos-Vorsitzende und aktuelle Vizepräsident Pablo Iglesias zudem, das Land habe nun die Chance, sein Produktionssystem zu ändern, eine grüne Wende zu vollführen und die Wirtschaft zu diversifizieren.

Während die Koalitionsregierung auf den Wiederaufbau der Wirtschaft setzt, schiebt sie weiterhin fleißig ab. Am Montag den 27. April gab das Innenministerium bekannt, dass eine Massenabschiebung nach Tunesien geplant sei. Auf einer Pressekonferenz erklärte Innenminister Fernando Grande-­Marlaska, dabei handle es sich um rund 600 Tunesier, die derzeit in einem überfüllten Flüchtlingslager in der Exklave Melilla untergebracht seien. Kritik an dem Vorgehen kam einerseits von spanischen NGO, die eine Unterbringung aller Flüchtlinge auf dem spanischen Festland forderten. Doch auch der Juniorpartner von Podemos, die Vereinigte Linke (IU), fordert eine andere Migrationspolitik. So sprach sich IU-Sprecher Enrique Santiago, der auch Generalsekretär des kommunistischen PCE ist, für eine Legalisierung aller Migranten im Land während der Pandemie nach dem Vorbild Portugals aus.