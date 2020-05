Titos 40. Todestag

Marko Djurica/REUTERS

Auch wenn es wegen der Covid-19-Pandemie in Serbien keine größeren Veranstaltungen gab: Im ganzen Land wurde am Montag anlässlich seines 40. Todestages an den Kommunisten Josip Broz Tito erinnert. Anhänger legten in Belgrad im »Haus der Blumen«, dem Mausoleum des Gründers und langjährigen Staatspräsidenten der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien, Kränze vor seinem Grab nieder (siehe Bild). Der Revolutionär hatte seinen internationalen Ruhm als legendärer Partisanenführer im Kampf gegen die Nazis im Zweiten Weltkrieg begründet. (jW)