China wehrt sich gegen US-Vorwürfe

REUTERS/Aly Song Chinas Präsident Xi Jinping wehrt sich gegen Vertuschungsvorwürfe von seiten der US-Administration (Shanghai, 12.3.2020)

Chinesische Staatsmedien haben Vorwürfe der US-Regierung über Vertuschung in der Coronakrise und den Ursprung des Virus als »grundlose Beschuldigungen« zurückgewiesen. Es sei eine Strategie, von der eigenen »Unfähigkeit« im Kampf gegen die Pandemie abzulenken, kommentierte am Montag die Global Times. Die Tageszeitung unter der Schirmherrschaft der Kommunistischen Partei reagierte damit auf ein Interview des US-Außenministers Michael Pompeo vom Sonntag, in dem dieser erklärt hatte, es gebe eine Menge Hinweise darauf, SARS-CoV-2 stamme aus einem chinesischen Labor in Wuhan, der Hauptstadt der Provinz Hubei.

»Die Wahrheit ist, dass Pompeo keinerlei Beweise hat«, heißt es in dem Leitartikel. Wenn es sie gäbe, sollten die USA die Belege Forschungsinstituten und Wissenschaftlern geben, damit die sie prüfen könnten. Ziel der US-Regierung sei es, China die Schuld an der Pandemie zu geben, um die öffentliche Meinung zu manipulieren und »Klagen wegen Amtspflichtverletzung« hinsichtlich der eigenen Reaktion auf die Pandemie zu entgehen.

Zu der Theorie, dass das Virus aus dem Labor in Wuhan stammen könnte, sagte auch Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau nach Angaben kanadischer Medien, es sei »zu früh, um feste Schlüsse zu ziehen«. Kanada ist Mitglied der Geheimdienstallianz »Five Eyes« mit den USA, Großbritannien, Australien und Neuseeland. Die australische Zeitung Saturday Telegraph hatte zuvor über ein Geheimpapier der Gruppe berichtet, in dem schwere Vorwürfe gegen China erhoben wurden.

Das 15seitige Dossier beklagt dem Blatt zufolge Vertuschung und weist auf riskante Forschungsarbeiten in dem Labor in Wuhan hin. Das Forschungsteam um Leiterin Shi Zhengli habe demnach mit einem Coronavirus gearbeitet, das in einer Höhle in der Provinz Yunnan entdeckt worden war und eine auffallende genetische Ähnlichkeit mit SARS-CoV-2 aufweise. Wie Shi in einem Artikel vom 27. April im Magazin Scientific American darlegte, stimme die genetische Sequenz von SARS-CoV-2 nicht mit derjenigen der SARS-Erreger überein, mit denen im Virologischen Institut von Wuhan gearbeitet wurde. (dpa/jW)