BGH erlaubt Veröffentlichung von Militärberichten

Kay Nietfeld/dpa Krieg oder »Friedensmission«, das war hier die Frage. Bundeswehr in Afghanistan

Karlsruhe. Die Bundesregierung kann die Veröffentlichung von Lageberichten zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr nicht durch Verweis auf verletzte Urheberrechte unterbinden. Die Meinungs- und Pressefreiheit habe hier Vorrang, entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Donnerstag. Die wöchentlichen Berichte zur »Unterrichtung des Parlaments« sind als Verschlusssachen der niedrigsten Geheimhaltungsstufe eingestuft. Reporter der Funke Mediengruppe waren an etliche solcher Berichte gelangt und hatten sie Ende 2012 als »Afghanistan-Papiere« ins Netz gestellt. Dagegen ging die Regierung zunächst erfolgreich vor. In letzter Instanz wies der BGH aber nun die Klage ab. Die obersten Zivilrichter ließen offen, ob die Berichte überhaupt urheberrechtlich geschützt sind. Sie halten die Veröffentlichung als Teil der aktuellen Berichterstattung für gerechtfertigt. Dabei habe auch eine journalistische Auseinandersetzung mit den Inhalten stattgefunden.

Hintergrund war der jahrelange Streit um die Frage, ob der Einsatz eine Friedensmission sei oder es in Wahrheit um die Beteiligung an einem Krieg gehe. »Es handelt sich hier um eine Frage von großem öffentlichen Interesse«, sagte der Vorsitzende Richter Thomas Koch. Der Senat stellte außerdem klar, dass das Urheberpersönlichkeitsrecht grundsätzlich nicht das Interesse an der Geheimhaltung von Umständen schützt, »deren Offenlegung Nachteile für die staatlichen Interessen der Klägerin haben könnte«. Dafür gebe es andere Vorschriften. (dpa/jW)