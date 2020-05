Im roten Bereich

Charles Platiau/REUTERS Strukturell benachteiligt: Essensausgabe in der zum Großraum Paris gehörenden Gemeinde Clichy-sous-Bois (22. April)

Die französische Regierung will den am 24. März wegen der Pandemie verhängten Ausnahmezustand vorerst bis zum 24. Juli verlängern. Die Nationalversammlung, in der die rechtsliberale Partei La République en marche (LREM) des Staatschefs Emmanuel Macron die absolute Mehrheit hält, soll in dieser Woche ein entsprechendes Gesetz verabschieden. Der Ministerrat beschloss am Samstag zudem, das Land – je nach Zahl und Dichte der Coronavirusinfektionen – in rote, orangefarbene und grüne Zonen aufzuteilen. Die derzeit geltende allgemeine Ausgangssperre soll ab dem 11. Mai zwar gelockert, aber nicht völlig aufgehoben werden. Während die Bürgermeister der »roten Zonen« im Norden von Paris seit Wochen den Ausbruch einer »Hungerrevolte« fürchten, warnen Intellektuelle des Landes davor, dass die polizeistaatlichen Maßnahmen schnell zur Norm werden könnten.

Meriem Derkaoui, die kommunistische Bürgermeisterin der Banlieue Aubervilliers, berichtete in der vergangenen Woche, wie sich immer mehr Menschen am Rand der reichen Metropole Paris die Frage stellen müssten, »ob sie die Miete bezahlen sollen oder ihr Essen«. Die meisten hätten »gezwungenermaßen ihre Wahl getroffen«, sagte Derkaoui der Tageszeitung Libération. In der relativ jungen, notorisch benachteiligten Vorstadt mit rund 90.000 Einwohnern erhöhte sich die Sterblichkeitsrate seit dem Ausbruch der Seuche um das Dreifache. Derkaoui: »Ich glaube, dass eine Sozialrevolte droht; im Moment hält eine der Krankheit geschuldete Solidarität die Leute noch zusammen. Doch mit dem Ende der Ausgangssperre werden neue Probleme auftreten.«

Ein großer Teil der Menschen in Aubervilliers und in den benachbarten Vorstädten habe wegen der Regierungsmaßnahmen die Arbeit verloren. Laut Derkaoui seien in ihrer Stadt 30 Prozent der im vergangenen Monat eigentlich fällig gewesenen Mieten für Sozialwohnungen nicht bezahlt worden – im Vergleich zum Vorjahr »ein Verlust von rund 700.000 Euro«. Das Virus habe in der Stadt, die schon unter normalen Umständen an Ärztemangel und fehlenden Krankenhausbetten leide, »ein äußerst günstiges Terrain für seine Verbreitung gefunden«.

In »roten Zonen« wie Aubervilliers will die Regierung auch nach dem 11. Mai an verschärften Einschränkungen festhalten. Betroffen ist auch die Pariser Kernstadt, wo sich die meisten großen Krankenhäuser der Region Île-de-France befinden. Weil die im Vergleich zur Einwohnerzahl medizinisch unterversorgten Banlieues ihre Patienten ins Zentrum der Metropole schicken müssen, liegt auch sie im roten Bereich. Dazu zählt nach derzeitigem Stand vor allem auch der Osten Frankreichs, wo die Seuche im März am heftigsten gewütet hatte. »Grün« sind dagegen die Küstenregionen im Westen und im Süden. Dort sitzen die Bewohner der reichen Pariser Bezirke seit März in ihren Zweitwohnsitzen auf dem Land relativ bequem die Regierungsmaßnahmen aus.

Unter den Intellektuellen, die inzwischen davor warnen, dass die getroffenen polizeistaatlichen Maßnahmen über das Ende der gegenwärtigen Gesundheits- und Systemkrise hinaus zur Norm in Europa werden könnten, ist der Historiker und Universitätsprofessor Johann Chapoutot. In einer vergangene Woche in Libération veröffentlichten Kolumne ließ der Spezialist für die gesellschaftlichen Verwerfungen unter der Diktatur der Nazis es nicht an klaren Worten fehlen: »Täuschen wir uns nicht«, mahnt er, »der (jetzt verlängerte) Ausnahmezustand ist keine konjunkturelle Angelegenheit, sondern eine strukturelle. Er ist, im Grunde genommen, substantiell.« Die Verfassungen der meisten europäischen Staaten, insbesondere aber die französische, reduzierten das Parlament in Situationen wie der gegenwärtigen »auf ein Nichts« und erlaubten es »einer einzelnen Person«, sich in diesem Rahmen zur allein entscheidenden Instanz »aufzublähen«.