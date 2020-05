Protest in der Pandemie

Axel Heimken/dpa Ruhiger Protest auf dem Hamburger Fischmarkt: DGB-Demo am 1. Mai 2020

Mit einem Großaufgebot von mehr als 1.000 Beamten, einem halben Dutzend Wasserwerfern und einem Räumpanzer ist die Polizei in Hamburg am Abend des 1. Mai gegen Demonstranten vorgegangen, die sich trotz Verbots auf der Reeperbahn und in den umliegenden Straßen versammelt hatten. Bis in die Nacht hinein kam es auf dem Kiez und im benachbarten Schanzenviertel zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstranten, die zu zweit oder in kleinen Gruppen unterwegs waren. Nach Angaben der Polizei gab es neun Festnahmen. Zu der Kundgebung auf der Reeperbahn hatte die Gruppe »Roter Aufbau Hamburg« unter der Überschrift »Krank ist das System!« aufgerufen. Das Angebot, mit 25 Teilnehmern zu demonstrieren, hatte sie abgelehnt. Das habe »nichts mit Versammlungsfreiheit zu tun«, hieß es dazu im Aufruf.

In einer ersten Auswertung der Gruppe, die jW vorliegt, wird der 1. Mai trotz der durch die Pandemie bedingten Beschränkungen als Erfolg bezeichnet. Ungeachtet des Versammlungsverbots hätten sich viele Menschen auf die Straße getraut. Der »Rote Aufbau« spricht von etwa 1.000 Personen, die sich auf der Reeperbahn versammelt hätten, und von einigen hundert Personen in den anliegenden Straßen. In dem Beitrag wird kritisiert, dass die Coronaregeln in einigen Bereichen gelockert wurden, das Demonstrieren am 1. Mai aber »kategorisch verboten wurde«. Man könne »wieder munter einkaufen gehen, die Profite sprudeln«, aber Protest und Kritik sei nicht erwünscht. Damit habe man sich nicht zufrieden geben wollen.

Der 1. Mai habe »mal wieder gezeigt, dass wir auch in wilden Zeiten uns die Straße erkämpfen müssen«, heißt es im Text. In der Analyse übt der »Rote Aufbau« scharfe Kritik am Zustand der linken Szene in Hamburg. Man habe vor einiger Zeit sämtliche Gruppen zu einem Vorbereitungstreffen eingeladen, die »einen revolutionären Anspruch für sich formulieren«. Dabei habe man signalisiert, die Organisation einer großen Demo diesmal alleine nicht stemmen zu können. Doch es sei nicht gelungen, »die Gruppen für den 1. Mai zu begeistern«, heißt es im Text.

Bereits am Vormittag des 1. Mai hatten mehrere hundert Polizisten den Harburger Bahnhof abgeriegelt. Für den Vorplatz des Bahnhofs hatte der Hamburger Neonazi Christian Worch von der Kleinstpartei »Die Rechte« eine Demonstration angemeldet. Diese war zwar von der Versammlungsbehörde verboten worden, doch am Vormittag war noch nicht klar, ob Worch mit seiner Klage gegen das Verbot durchkommt. Erst gegen Mittag bestätigte das von ihm angerufene Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe das Verbot und die Polizei rückte ab. Nazis waren in Harburg nicht zu sehen, dafür zeigten Linke Präsenz. So organisierte die Gruppe »Ende Gelände« eine Mahnwache mit rund 20 Personen auf dem Seeveplatz in der Nähe des Bahnhofs.