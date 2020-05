Gemischtes Bild

Björn Kietzmann An kreativen Protestformen mangelte es am 1. Mai nicht: Demonstranten in Kanus auf dem Berliner Landwehrkanal

Trotz der tiefgreifenden Beschränkungen des Versammlungsrechts aufgrund der Coronapandemie haben es sich bundesweit insgesamt mehrere tausend Menschen am 1. Mai nicht nehmen lassen, in einer Reihe von Städten auf die Straße zu gehen. Zu den Protesten am Internationalen Kampftag der Arbeiterklasse versammelten sich Anhänger von Linkspartei, Antifagruppen, Deutscher Kommunistischer Partei sowie Gewerkschafter und Aktivisten aus lokalen Gesundheits- und Krankenhausbündnissen.

In Nürnberg, wo die Behörden ursprünglich nur eine »Revolutionäre 1.-Mai-Kundgebung« mit 50 Teilnehmenden genehmigt hatten, protestierten bis zu 900 Menschen im Anschluss an die Kundgebung. Josef Bauer, Sprecher der »organisierten Autonomie« (OA), bilanzierte, dass unzählige Menschen »ihren Protest selbstbestimmt, selbstbewusst und verantwortungsvoll – inbezug auf den Infektionsschutz – auf die Straße« getragen hätten.

In Freiburg folgten rund 500 Menschen dem Aufruf der Antifaschistischen Linken Freiburg (IL) zu einer Kundgebung unter dem Motto »Solidarität für alle«. »Unter Einhaltung des Mindestabstands machten sie mit Transparenten und Schildern ihre Forderungen wie etwa ›Menschen vor Profite‹ und ›Gesundheitssystem vergesellschaften‹ deutlich«, berichteten die Organisatoren.

Auch in Berlin fanden den gesamten Tag über zwei Dutzend Kundgebungen und mehrere kleine Protestaktionen statt. Vor dem Urban-Krankenhaus in Kreuzberg demonstrierten Dutzende Teilnehmer für ein bedarfsgerechtes Gesundheitssystem und solidarisierten sich mit dem dortigen Personal. Auf dem Hermannplatz in Berlin-Neukölln protestierten Aktivisten gegen Gentrifizierung und hohe Mieten. Von dort aus machte sich ein Autokorso in den Nobelbezirk Grunewald auf, um den Anwohnern dort die »gemeinwohlorientierte Enteignung« der Villenbesitzer als »Weg zu einem schönen Leben für alle« vorzuschlagen.

Während sich bundesweit soweit irgend möglich an den Infektionsschutz gehalten wurde, spielten Schutzmaßnahmen in den Abendstunden in Berlin-Kreuzberg keine Rolle. Dort hatte das sogenannte Revolutionäre 1.-Mai-Bündnis, das im Gegensatz zu früheren Jahren nur noch von wenigen Einzelpersonen und nicht mehr von einer Vielzahl linker Organisationen getragen wird, zu Protesten aufgerufen. Entgegen der Hoffnungen der Veranstalter hatten sich vor Ort jedoch kaum organisierte Gruppen, sondern mehrheitlich Schaulustige und Anwohner versammelt. Zwar kam es vereinzelt zu Aktionen, in deren Rahmen etwa zur Solidarität mit Flüchtlingen aufgerufen wurde, politische Botschaften waren aber ansonsten nicht wahrnehmbar.

Warum das »revolutionäre Bündnis«, das sich – laut Ankündigung im Internet – erst »in den nächsten Wochen« ausführlich äußern will, darauf verzichtet hatte, Proteste so wie in Freiburg oder Nürnberg zu organisieren, ist nicht bekannt. Das Vorgehen der Initiative sorgte für scharfe Kritik – auch bei linken Aktivisten.

Aus bürgerlichen Reihen wurde ebenfalls auf die besonderen Bedingungen der Pandemie verwiesen. Monika Herrmann, Grünen-Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, kritisierte das Geschehen. In einem am Sonnabend veröffentlichten Tagesspiegel-Interview bezeichnete sie die abendlichen Zustände als »eine wilde Coronaparty« und sprach von »Antisolidarität mit den Risikogruppen aufgrund der Pandemie«. Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik warf den Organisatoren vor, im Gegensatz zu ausnahmslos allen anderen Veranstaltern an diesem Tag »ein klares Statement gegen den Infektionsschutz, gegen den Schutz anderer gesetzt und unverantwortlich gehandelt« zu haben. Die Polizei, die den gesamten Tag über mit knapp 5.000 Beamten im Einsatz war, nahm am 1. Mai in Berlin rund 450 Personen fest.