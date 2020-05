Brutale Attacke gibt Rätsel auf

Christoph Soeder/dpa Die Ausrüstung des TV-Teams nach dem Angriff in Berlin-Mitte (1.5.2020)

Nach dem brutalen Angriff auf ein Drehteam der »Heute-Show« des ZDF am 1. Mai in Berlin sind die Hintergründe der Tat unklar. Das siebenköpfige Team der Satiresendung hatte am Freitag nachmittag bei einer Demonstration gefilmt. Bei dieser »Hygienedemo« protestierten Menschen für Grundrechte während der Coronakrise, wiederholt nutzten aber auch AfD- und NPD-Politiker sowie weitere extrem rechte Akteure die Veranstaltung für ihre Propaganda. Auf dem Rosa-Luxemburg-Platz vor der Volksbühne selbst hatten Gegendemonstranten eine Kundgebung angemeldet, die von der Polizei abgeriegelt wurde, so dass zahlreiche »Hygienedemonstranten« in Seitenstraßen auswichen.

Nach ihren Dreharbeiten wurde das TV-Team laut Polizei von 20 bis 25 Vermummten angegriffen, sechs der ZDF-Mitarbeiter mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Angreifer seien mit Totschlägern auf das Team losgegangen, zitierte das ZDF Harald Ortmann, den Geschäftsführer der beteiligten Produktionsfirma TV United. »Unserem Tonassistenten wurde ins Gesicht getreten – mit einer Brutalität, mit der man in Kauf genommen hat, dass es ein Mensch nicht überlebt.«

Nach der Attacke wurden zunächst sechs Tatverdächtige festgenommen. Am Samstag wurden sie jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt. Es sei kein Haftbefehl erlassen worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Abend mit. Bei vier der Festgenommenen habe kein dringender Tatverdacht vorgelegen, bei zweien seien keine Haftgründe gegeben gewesen. Laut dem Sprecher der Behörde, Martin Steltner, seien sie »eher dem linken Spektrum zuzurechnen«, wie er dem RBB sagte. Er fügte auf Nachfrage von dpa hinzu: »Weil sie bekannt waren, aus welchem Grund auch immer. Das ist alles Gegenstand der Ermittlungen.« Nähere Details nannte er auch auf jW-Anfrage nicht. Wie ein Sprecher der Bundespolizeidirektion Berlin am Sonntag gegenüber dpa sagte, waren die Täter bei Eintreffen der Polizei bereits geflüchtet. Laut Zeugenaussagen seien sie mit Fahrrädern und einem Auto unterwegs gewesen.

Die innenpolitische Sprecherin von Die Linke im Bundestag, Ulla Jelpke, verurteilte den Angriff scharf. Für sie sei es »nicht vorstellbar«, dass die Täter aus dem »linken Spektrum« gekommen seien. »Das war eine organisierte, verabredete Attacke.« Rechte kommentierten den Übergriff in »sozialen Medien« hämisch (z. B.: »Da hat es wenigstens mal die Richtigen getroffen«), der AfD-Vizechef Stephan Brandner hetzte aus diesem Anlass erneut gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.