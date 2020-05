Debatte über »nukleare Teilhabe«

Song Kyung-Seok / Pool/epa/dpa Ein Kampfflugzeug vom Typ »F/A-18 Hornet« startet von der »USS Ronald Reagan« vor der Küste von Südkorea (Aufnahme von 2016)

Ein Vorstoß aus der SPD-Spitze für eine Beendigung der Stationierung von US-Atomwaffen in Deutschland hat in der Union für große Aufregung gesorgt. »Die Naivität von Teilen der SPD-Führung ist gefährlich für die Sicherheit Deutschlands«, sagte der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Henning Otte, der Deutschen Presseagentur laut Meldung vom Sonntag.

Zuvor hatte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich dem Tagesspiegel (Sonntag) gesagt: »Atomwaffen auf deutschem Gebiet erhöhen unsere Sicherheit nicht, im Gegenteil.« Es sei daher an der Zeit, »dass Deutschland die Stationierung zukünftig ausschließt«. Mützenich verwies auch auf US-Präsident Donald Trump: »Trumps Regierung hat verkündet, dass Atomwaffen nicht mehr nur der Abschreckung dienen, sondern Waffen sind, mit denen man Kriege führen kann.« Praktisch zeitgleich stellte der SPD-Kovorsitzende Norbert Walter-Borjans die »nukleare Teilhabe« insgesamt in Frage. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung schrieb er: »Ich vertrete eine klare Position gegen Stationierung, Verfügungsgewalt und erst recht gegen den Einsatz von Nuklearwaffen.« Deshalb lehne er es ab, »Nachfolger für die Kampfflugzeuge zu beschaffen, die für den Einsatz als Atombomber vorgesehen sind«.

Innerhalb der »großen Koalition« laufen Gespräche über den Ersatz für die als überaltert geltende »Tornado«-Flotte der Luftwaffe (jW berichtete). Deutschland setzt diese auch zur sogenannten nuklearen Teilhabe ein – ein Abschreckungskonzept der NATO, bei dem Verbündete Zugriff auf US-Atomwaffen haben. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) will dazu US-Kampflugzeuge vom Typ »F-18« beschaffen.

»Die ›nukleare Teilhabe‹ ist ein wichtiger Baustein unserer Sicherheitsarchitektur«, sagte Otte. »Die Union teilt die Vision einer Welt frei von Atomwaffen. Aber solange diese Waffen außerhalb der NATO existieren, bleibt die Abschreckung der Garant unserer Sicherheit«, so der CDU-Politiker, der hinzufügte, dass sich auch das SPD-geführte Auswärtige Amt zu diesem Grundsatz bekannt habe. (dpa/jW)