Arme sterben früher

Die aus dem Industriekapitalismus des 19. Jahrhunderts bekannten Extremformen der gesundheitlichen Ungleichheit haben sich keineswegs verflüchtigt. Vielmehr treffen manche Krankheiten die Mitglieder der einzelnen Klassen und Schichten sowohl in unterschiedlicher Häufigkeit wie auch in unterschiedlicher Schwere. Noch immer gilt, dass eher stirbt, wer arm ist. Auch relative Armut, also die Unterversorgung mit Konsumgütern des täglichen Bedarfs, der Mangel an gesellschaftlichen Partizipationsmöglichkeiten und Erfahrungen sozialer Ausgrenzung in einem reichen Land wie der Bundesrepublik, bringt höhere Morbiditäts- und Mortalitätsrisiken mit sich.

Wirtschafts- und Finanzkrisen, aber auch soziale Demontagen wie die »Hartz«-Gesetze verursachen neben materiellen Einschränkungen gesundheitliche und psychosoziale Schäden. Leistungskürzungen für Bedürftige, die meist »Sparprogramme« heißen, obwohl man die Lasten nur umverteilt und den Finanzschwächsten aufbürdet, gefährden deren Gesundheit. Zukunfts- und Angstzustände sowie Stimmungsschwankungen beeinträchtigen das Wohlergehen der Betroffenen, ihrer Lebenspartner und Familien. Auch psychosomatische Beschwerden wie Kopf- und Bauchschmerzen sind für Mitglieder von »Hartz-IV-Haushalten« an der Tagesordnung, wie es unter ihnen auch vermehrt zu chronischen Krankheiten wie Asthma und einem höheren Risiko hinsichtlich Problemschwangerschaften und Säuglingssterblichkeit kommt.

Transferleistungsbezieher leben oft in verkehrs-, emissions- und schadstoffreichen bzw. lauten Stadtteilen und schlechten Wohnverhältnissen. Sofern als »Aufstocker« erwerbstätig, haben sie eher schadstoffbelastete oder aus anderen Gründen ungesunde Jobs, aber auch einen schlechteren Zugang zu medizinischer Versorgung als die große Mehrheit der Bevölkerung. »Hartz IV« macht nicht bloß viele Menschen krank – sei es, dass sie als Grundsicherungsempfänger von ihrem »persönlichen Ansprechpartner« im Jobcenter schikaniert werden; sei es, dass sie mit den dürftigen SGB-II-Regelsätzen ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können und überschuldet sind; sei es, dass sie unter der Stigmatisierung als »Hartzer« leiden, oder sei es, dass sie als prekär Beschäftigte nicht mehr ruhig schlafen können, weil sie Angst vor der Kündigung durch den Arbeitgeber haben. »Hartz IV« ermöglicht den davon Betroffenen auch keine optimale medizinische Versorgung, vor allem dann nicht, wenn sie das Jobcenter sanktioniert.

Armut macht krank und beeinträchtigt die Lebenserwartung der davon Betroffenen oder Bedrohten. Umgekehrt machen Krankheiten auch viele Menschen arm. Besonders im Alter steigen die Kosten für ärztliche Behandlungen, Arznei-, Heil- und Hilfsmittel, Krankenhausaufenthalte sowie Pflegedienstleistungen in einem Gesundheitssystem, das unter dem Einfluss des Neoliberalismus zunehmend privatisiert wurde. Gerade viele Senioren sind dadurch finanziell überfordert, dass für den Erhalt bzw. die Wiederherstellung der Gesundheit notwendige Aufwendungen steigen, während ihre Einkommen im Ruhestand eher sinken.

Pandemien haben in der Vergangenheit oft zur Eindämmung der sozioökonomischen Ungleichheit beigetragen. Dies gilt jedenfalls für die mittelalterlichen Pestepidemien, weil sie einen Verfall der Lebensmittel-, Boden- und Immobilienpreise (aufgrund leerstehender Häuser) sowie einen Anstieg der Löhne (aufgrund fehlender Arbeitskräfte und deren gestärkter Verhandlungsposition) herbeiführten. Die gegenwärtige Coronapandemie wirkt dagegen eher polarisierend: Einerseits bleiben Kurzarbeit für Millionen Beschäftigte, Konkurse von kleineren Unternehmen und Entlassungen nicht aus, andererseits realisieren Großkonzerne krisenresistenter Branchen, Lebensmitteldiscounter und Drogeriemarktketten sogar Extraprofite.

Mit den bakteriell ausgelösten Epidemien, die Deutschland im 19. Jahrhundert heimsuchten (Cholera und Typhus), hat Covid-19 gemeinsam, die Immun- und Einkommensschwächsten am stärksten zu treffen. Dazu gehören Obdach- und Wohnungslose (in Not- bzw. Gemeinschaftsunterkünften), Menschen mit Behinderungen, Pflegebedürftige, Suchtkranke, Flüchtlinge und Migranten ohne gesicherten Aufenthaltsstatus, Prostituierte, Erwerbslose und Geringverdiener (»Hartz-IV«-Bezieher), Kleinstrentner (Bezieher der Grundsicherung im Alter) und Studierende, deren Nebenjob weggefallen ist.