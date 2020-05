Sterben für die Wirtschaft

Andreas Gebert / Anadolu Agency Gesundheit und Leben der Lohnabhängigen verlieren noch mehr an Stellenwert, wenn die Profite der Konzerne ausbleiben (Sindelfingen, 30.4.2020)

Angesichts der krisenbedingten Einschränkungen des Wirtschaftslebens werden die mittelständischen Unternehmen hierzulande unruhig. Man müsse wegen der drohenden Pleitewelle im Umgang mit der Coronakrise die »einseitige Fixierung auf eine rein virologische Sichtweise« beenden, heißt es in einem Schreiben des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW) an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder. Dass es noch keinen klaren »Exitfahrplan« gebe, sei »verantwortungslos«. Gefordert wird von den politisch Verantwortlichen, dass »künftig die Erfordernisse der Wirtschaft in Ihrer Coronapolitik einen deutlich höheren Stellenwert erhalten als bislang.« Leben schützen, schön und gut, aber wenn substantielle Profitrückgänge drohen, ist Schluss mit lustig.

In Zeiten der Pandemie zeigt sich, je tiefer man ins Zentrum des Imperialismus vordringt, desto geringer wird der Stellenwert von Leben und Gesundheit, wenn die Kapitalverwertungsprozesse ins Stocken zu geraten drohen. Auf die Spitze trieb es wohl der Vizegouverneur des US-Bundesstaates Texas, Dan Patrick, der Ende März gegenüber Fox News erläuterte, nicht die Wirtschaft dürfe Corona geopfert werden, sondern die Alten müssten bereit sein, ihr Leben für die Wirtschaft zu riskieren.

Hierzulande war es Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU), der Ende vergangener Woche gegenüber dem Tagesspiegel davor warnte, in der Krise alles dem Schutz des Lebens unterzuordnen.

Keine Frage, die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie werden dramatisch ausfallen. Wenn die Bundesregierung für das laufende Jahr von einer Schrumpfung des Inlandsprodukts um 6,3 Prozent ausgeht, ist das ausgesprochen optimistisch. Das 750-Milliarden-Euro-Paket, mit dem sie Großkonzerne und die mittlere Bourgeoisie heil durch die Krise bringen will, wird voraussichtlich nicht reichen. Für die Arbeiterklasse hat die deutsche Coronapolitik bislang hingegen überhaupt nichts zu bieten. Die drastischen Einkommensrückgänge durch steigende Arbeitslosigkeit und flächendeckende Kurzarbeit bleiben unausgeglichen. Vielen prekär Beschäftigten bleibt selbst der Zugang zum Kurzarbeitergeld verwehrt.

Beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) blieb man zum 1. Mai dennoch entspannt. Demonstriert wurde eh nicht. Man habe sich angesichts der Coronakrise früh entschieden, nicht auf die Straße zu gehen, sagte DGB-Chef Reiner Hoffmann im ZDF. Statt dessen gab es lange Ansprachen per Videostream. Mit der Entwicklung des Arbeitsmarktes und der Krisenpolitik der Bundesregierung zeigte sich Hoffmann zufrieden. Kurzarbeit bedeute ja schließlich auch, dass diese Menschen ihren Job zunächst nicht verloren hätten. Im übrigen gehe er davon aus, dass die Wirtschaft in ein paar Wochen wieder in Fahrt komme. Und nach dem Sommer gebe es womöglich sogar wieder Perspektiven für Lohnerhöhungen.

Die Kapitalseite ist weniger gelassen: Konzerne und Branchenverbände wie der BVMW und die Industriellenvereinigung BDI sind entschlossen, möglichst tief in den Steuertopf zu greifen und die Krise auch darüber hinaus politisch für sich zu nutzen. So konnte sich die Lufthansa bereits einen Zehn-Milliarden-Zuschuss sichern, während die Autokonzerne kommende Woche Gelegenheit haben werden, der Kanzlerin ihre Wunschliste zu erläutern. Die mittleren und großen Kapitalverbände werden weiter versuchen, die Politik mit immer dreisteren Forderungen zu Arbeitszeitflexibilisierung und Unternehmenssteuersenkungen vor sich herzutreiben.