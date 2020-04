Ihr großer Traum

Köln. Fußballnationalspielerin Klara Bühl wechselt vom SC Freiburg zum FC Bayern München. Die Stürmerin unterschrieb laut Vereinsmitteilung vom Mittwoch einen Vertrag bis 30. Juni 2022. Die 19jährige erzielte in bisher elf Länderspielen sieben Tore. Von 2015 an spielte sie beim SC Freiburg, debütierte 2016 mit 15 Jahren in der Bundesliga. »Da ich noch nie ein Champions-League-Spiel bestritten habe, hoffe ich, auch bald dort auflaufen zu dürfen. Das ist ein großer Traum von mir«, sagte Bühl. (sid/jW)