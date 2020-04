Voll im Gesicht

Köln. Der Deutsche Eishockeybund (DEB) möchte neue rechtliche Rahmenbedingungen schaffen, um den Wiedereinstieg in den Spiel- und Trainingsbetrieb angesichts der Coronakrise zu ermöglichen. Dafür regt der Verband eine gemeinsame »Taskforce Eishockey« mit der Deutschen Eishockeyliga (DEL) und der DEL 2 sowie den Ausrüstern an. Wie der DEB am Mittwoch mitteilte, sollen unter anderem die »gesetzlichen Vorgaben zum durchsichtigen Vollgesichtsschutz« angepasst werden. Der Vollgesichtsschutz ist laut Regelwerk des DEB derzeit nur für Spielerinnen und Nachwuchsspieler verpflichtend. Die DEL hatte ihre Saison schon am 10. März abgebrochen und plant nun, die neue Saison regulär am 18. September zu starten. (sid/jW)