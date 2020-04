»Ein unvergessliches Erlebnis«

Kirby Lee/USA TODAY Sports/reuters Und am Ende war’s – dank Corona – nur eine Videokonferenz

Aaron Rodgers, Quarterback der Green Bay Packers, dürfte not amused darüber gewesen sein, was sein Team während des diesjährigen Draft (23.–25. April) der National Football League (NFL) veranstaltete. Denn statt dem 36jährigen für die wohl letzten Jahre seiner Karriere neue Passempfänger zur Verfügung zu stellen, holten die Packers mit Jordan Love von der Utah State University seinen potentiellen Nachfolger.

Gerade auf der Position der Wide Receiver, den hauptsächlichen Passempfängern im American Football, war in dieser Draft-Klasse wahrscheinlich soviel Talent wie noch nie vorhanden. Doch die Franchise aus dem US-Bundesstaat Wisconsin entschied sich dafür, ihr Wahlrecht in der ersten Runde in einen neuen Quarterback zu investieren. Insgesamt gibt es sieben Runden, in denen die Teams nach einer vorher festgelegten Reihenfolge die besten zum Draft angemeldeten Collegespieler aussuchen dürfen.

Ob Love jedoch jemals das schwere Erbe von Rodgers antreten kann, wird von vielen Experten bezweifelt – der 21jährige gilt nicht einmal als einer der drei besten Spielmacher seiner Klasse. Die beiden Spieler, in die auf der wichtigsten Position im Football die größten Hoffnungen gesetzt werden, heißen Joe Burrow (Louisiana State University) und Tua Tagovailoa (University of Alabama).

Burrow, ausgezeichnet als bester Collegespieler, galt zuvor als am vielversprechendsten und wurde dementsprechend auch wenig überraschend in der ersten Runde an Position eins von den Cincinnati Bengals verpflichtet. Auf Platz zwei und drei folgten mit Chase Young (Washington Redskins) und Jeff Okudah (Detroit Lions) zwei Defensivspieler von Ohio State. Tagovailoa ging wenig später an Position fünf zu den Miami Dolphins. Das Talent des gebürtigen Hawaiianers war dabei stets unumstritten – seine Anfälligkeit für Verletzungen ließ im Vorfeld aber den einen oder anderen Zweifel aufkommen.

Zumal die Teams aufgrund der Coronakrise medizinische Untersuchungen nicht im gewohnten Umfang durchführen konnten. Auch Interviews mit den Bewerbern fielen aus. Für sein Festhalten an der Durchführung zum geplanten Zeitpunkt musste NFL-Präsident Roger Goodell einiges an Kritik auch aus der Liga selbst einstecken.

Verschieben kam für Goodell jedenfalls nicht in Frage, denn laut dem 61jährigen wisse man ja nicht, wie es »um die öffentliche Gesundheit zu einem späteren Zeitpunkt« stehen wird. Beim Ablauf des Events mussten daher einige Abstriche gemacht werden. Eigentlich war seitens der NFL dieses Jahr eine besonders pompöse Veranstaltung geplant, bei der die Spieler mit Booten zu einer schwimmenden Bühne gebracht werden sollten. Stattfinden sollte das Spektakel auf dem Teich vor dem weltberühmten Luxushotel Bellagio in Las Vegas.

Statt dessen wurde eine große Videokonferenz mit Verantwortlichen und Spielern organisiert. Nicht selten hielten sie sich dabei in den eigenen vier Wänden auf. Goodell zum Beispiel verkündete die Entscheidung, welche Franchise welchen Spieler wählt, aus seinem Keller. Jerry Jones, Besitzer und Manager der Dallas Cowboys, ließ sich, ganz der dekadente Milliardär, von seiner Luxusyacht zuschalten. Einer muss ja für den Glamourfaktor sorgen.

Trotz der widrigen Umstände sorgten insgesamt 55 Millionen Zuschauer für einen neuen Einschaltrekord. Während der dreitägigen Veranstaltung wurden mehr als 100 Millionen Dollar an Spenden gesammelt. »Ich könnte nicht stolzer auf die Bemühungen und die Zusammenarbeit unserer Teams, des Ligapersonals und unserer Partner sein, einen effizienten Draft durchzuführen und mit Millionen von Fans in diesen unsicheren Zeiten ein unvergessliches Erlebnis zu teilen«, sagte Goodell.