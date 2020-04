Bayer-Chef lenkt ab

Wolfgang Rattay/REUTERS Leverkusen: Trotz Rückzugs der Manager in digitale Sphären gab es auch Liveproteste vor Bayers Werktoren

Die Coronapandemie hat dem Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer AG bisher wenig anhaben können, die Zahlen sind gut, der Profit stimmt noch. Allerdings ist sie geeignet, vom immer noch größten Problem des Konzerns abzulenken: der Klagewelle (52.500 sind mit Stand vom Dienstag bei Gerichten anhängig) in den USA. In deren Folge ist mit Milliardenforderungen nach Schadensersatz wegen des Vertriebs des Unkrautvernichters »Roundup«, dessen Wirkstoff Glyphosat für die Krebserkrankung von Verbrauchern verantwortlich gemacht wird, zu rechnen.

Fehlkauf? Ach wo. Vorstandschef Werner Baumann, verantwortlich für die teure Übernahme des US-Saatgut- und Gentechnikriesen Monsanto – und von dessen juristischen Risiken infolge von Gesundheitsgefährdungen –, nutzte die erste online übertragene Hauptversammlung (HV) der Aktionäre eines Dax-Konzerns, um auch sonst von der finanziellen Zeitbombe abzulenken.

»Wir stecken mitten in einer Krise, deren weiterer Verlauf derzeit nicht abgeschätzt werden kann«, sagte der Manager auf der HV – und meinte damit nicht »Glyphosat«, sondern »Corona«. Wegen der Pandemie wurde das Aktionärstreffen mit entsprechendem medialen Trara erstmals komplett virtuell durchgeführt. Baumann betonte nach einem vorab verteilten Manuskript, für den Konzern komme es in den nächsten Monaten entscheidend darauf an, die »Lieferketten so widerstandsfähig wie möglich zu halten« und damit den Geschäftsbetrieb zu sichern. Auch die Folgen der Coronakrise für die Nachfrage nach Bayer-Produkten ließen sich nur schwer prognostizieren. Kritik gab es aber trotz »Schalte«, bei der Bayer-Leute an der Technik saßen.

»Im Vorfeld der Hauptversammlung hat Bayer nicht klar kommuniziert, ob und, wenn ja, wie eingereichte Fragen beantwortet werden sollen«, monierte Markus Dufner, Geschäftsführer des Dachverbands Kritische Aktionäre. Er befürchte, dass der Livestream zu »einer reinen Werbeveranstaltung« werde, weil die Rede Baumanns nicht rechtzeitig vorab öffentlich gemacht worden sei. »Ohne kritische Meinungen und Fragen droht die erste virtuelle Hauptversammlung zur Farce zu werden.«

Der wohl schärfste Kritiker des Konzerns ist die Coordination gegen Bayer-Gefahren (CBG). Die hatte sich zur HV etwas Besonderes einfallen lassen – und organisierte ebenfalls einen ganztägigen Livestream. Dabei wurden zuerst kritische Stimmen am Werkstor eingefangen und später die Übertragung des Aktionärstreffens live kommentiert. Statements waren neben denen zahlreicher weiterer Kritiker des Konzerns auch von Sahra Wagenknecht und Gesine Lötzsch (Die Linke), Renate Künast (Grüne) sowie der Journalistin und jW-Autorin Gaby Weber geplant. (dpa/jW)