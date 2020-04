Zurück an die Arbeit

Rober Solsona/Europa Press/dpa Arbeiter mit Maske in Valencia. Arbeitsschutz heißt auch, einer Coronavirusinfektion vorzubeugen

Vielerorts läuft derzeit wie bei Volkswagen in den Werkshallen die Produktion wieder an. Zahlreiche Läden öffnen nach Wochen erstmals wieder ihre Türen. Die Zeichen stehen auf Lockerung der strengen Regeln angesichts der Coronapandemie, und immer mehr Menschen gehen wieder zur Arbeit. Die Internationale Arbeitsorganisation (International Labour Organization, ILO), eine Sonderorganisation der UNO mit Sitz in Genf, forderte daher am Dienstag einen besseren Gesundheitsschutz für die Beschäftigten. Zugleich warnte sie vor den Risiken, sollten sich die Virusinfektionen in der Arbeitswelt ungehindert verbreiten.

Veröffentlicht wurde der Bericht »In the face of a pandemic: Ensuring Safety and Health at Work« am »Welttag für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz«, auch »Workers’ Memorial Day« oder »Save Day« genannt. 1996 hatte der Internationale Gewerkschaftsbund den zuerst 1984 in Kanada begangenen Gedenktag anerkannt, 2001 zog dann auch die ILO nach. An diesem Tag wird der durch ihre Arbeit verunglückten Kollegen gedacht. In diesem Jahr dominiert die Coronapandemie alles.

In vielen Teilen der Welt haben die vergangenen Wochen gezeigt, dass den Herrschenden die Aufrechterhaltung der Kapitalverwertungsprozesse wichtiger ist als der allgemeine Gesundheitsschutz. Während in den reproduktiven Phasen des Lebens einschließlich der Freizeit drastische Einschränkungen verordnet und streng kontrolliert wurden, blieben die entsprechenden Schutzvorschriften für Werkhallen, Baustellen und Großraumbüros vage und weitgehend unkontrolliert.

Die Organisation will mit ihrem Report die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung der Arbeitswelt bei der Coronabekämpfung lenken: Die Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz sei »für die Bewältigung der Pandemie unabdingbar«, heißt es. Denn sonst bestünde die Gefahr, dass es zu einer »zweiten Welle« kommt. ILO-Generalsekretär Guy Ryder argumentierte am Dienstag bei der Präsentation des Berichtes in Genf, in Zeiten der Pandemie sei der Schutz der Arbeiter ausschlaggebend für die Sicherheit der gesamten Gesellschaft.

Gefordert wird daher eine ganze Reihe von Maßnahmen zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz. So sollen die Unternehmen etwa verpflichtet werden, für sämtliche Bereiche Risikoanalysen durchzuführen und geeignete Maßnahmen zu deren Minimierung einzuleiten, etwa durch eine Verringerung physischer Kontakte unter den Mitarbeitern, bessere Belüftung und eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Oberflächen. Darüber hinaus sollen Vorkehrungen zur Isolation von Verdachtsfällen getroffen und die Beschäftigten mit kostenloser Schutzausrüstung ausgestattet werden. Ryder: »Nur durch umfassende Schutzmaßnahmen könne das Leben der Arbeiter, ihrer Familien und des Umfeldes effektiv geschützt werden sowie Kontinuität bei der Arbeit und das wirtschaftliche Überleben sichergestellt werden.« Vor allem sei es wichtig, dass die Einhaltung der Vorschriften streng kontrolliert werde.

Ein besonderes Augenmerk müsse, so die ILO weiter, den Beschäftigten an der »Frontlinie zur Pandemie« gelten. Das betreffe das Personal im Gesundheitswesen, wie Ärzte und Pfleger, aber auch die Angestellten in den Lebensmittelmärkten und Reinigungskräfte. Auch für die Bedürfnisse der Beschäftigten im informellen Sektor brauche es besondere Aufmerksamkeit. Dabei gehe es etwa um Aufklärungsangebote zu Schutzmaßnahmen, einen besseren Zugang zu persönlicher Schutzausrüstung sowie zu Gesundheitsdienstleistungen und finanzieller Hilfe.

Um die wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie zu mildern, fordert die ILO staatliches Handeln in vier Schlüsselbereichen: Fiskal- und geldpolitische Maßnahmen sollen bestimmte Sektoren finanziell entlasten. Die Sozialpolitik soll Unternehmen, Arbeitsplätze und Einkommen sichern. Zudem sollen Arbeiter durch bessere medizinische Vorkehrungen sowie mehr Homeoffice-Möglichkeiten geschützt werden. Schließlich sollen die »Sozialpartnerschaft« und die Reichweite von Tarifverträgen gestärkt werden, um langfristige Verbesserungen zu erzielen.

Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) rief anlässlich des »Memorial Days« zu mehr Schutz für die Beschäftigten auf: »Gerade im Zeichen der Coronakrise darf der Arbeits- und Gesundheitsschutz nicht vernachlässigt werden. Wer Beschäftigte im Arbeitskontext effektiv schützt, trägt nicht nur zur Unversehrtheit des einzelnen und seiner Familien bei, sondern sichert auch die Arbeitsfähigkeit von Organisationen, Unternehmen und ganzen Branchen«, sagte Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach am Montag in einer Erklärung. Klar sei, so Buntenbach weiter, guter Arbeits- und Gesundheitsschutz funktioniere »nur mit Einbindung der betrieblichen Interessenvertretungen«.

Für Dienstag, zwölf Uhr, hatte der DGB zu einer bundesweiten Schweigeminute aufgerufen. Die Arbeit ruhte vielerorts für einen kurzen Moment, um jener zu gedenken, die durch einen Arbeits- oder Wegeunfall oder eine Berufskrankheit ihr Leben verloren haben.