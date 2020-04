Kein Schutz für Arbeiter

Kevin Coombs/REUTERS Bauarbeiter nehmen am Dienstag an einer Schweigeminute am Chelsea and Westminster Hospital in London Teil

Am Dienstag wurde in Großbritannien an zahlreichen Arbeitsplätzen mit Schweigeminuten der traditionelle »Workers Memorial Day« begangen. Jedes Jahr finden am 28. April Aktionen statt, um an Lohnabhängige zu erinnern, die während ihrer Berufsausübung ums Leben gekommen sind, weil sich die Unternehmen oftmals nicht um geltende Arbeitsschutzgesetze kümmern.

Dieses Mal kam dem Tag aufgrund der Coronakrise eine besondere Bedeutung zu. Laut der Statistikbehörde ONS sind in den letzten vier Wochen 27.000 Menschen mehr gestorben als sonst üblich. 5.500 davon lebten in Pflegeheimen. Über 100 arbeiteten im öffentlichen Gesundheitswesen oder im Pflegebereich. Gerade letztere Zahl macht viele Beschäftigte im Gesundheitsbereich wütend, weil die Regierung im März das Coronavirus in einer Risikoanalyse noch heruntergestuft hatte, um so einer Verpflichtung zur Beischaffung ausreichender Schutzkleidung für Pflegekräfte und Ärzte zu entgehen. Der Mangel an adäquatem Schutz für das Gesundheitspersonal wird für die hohe Zahl an Toten im Gesundheitswesen mitverantwortlich gemacht.

Schon in den Tagen vor dem »Workers Memorial Day« hat es in der britischen Baubranche rumort. Die Graswurzelkampagne »Shut the sites« (deutsch: Schließt die Baustellen) fordert einen sofortigen Arbeitsstopp auf allen Baustellen, die nicht gesellschaftlich absolut notwendig sind. Am Vormittag legten Aktivisten der Kampagne Leichensäcke vor dem Londoner Hauptquartier des Baukonzerns Mace ab. Mace lässt derzeit – trotz der grassierenden Coronapandemie – unter anderem Luxuswohnungen bauen. Mit ihrer Aktion wollten die Arbeiter auf die dadurch zu erwartenden Toten hinweisen. In der Baubranche sind die sonst in Großbritannien gültigen physischen Distanzierungsmaßnahmen aufgeweicht. So dürfen Arbeiter für 15 Minuten in nächster Nähe zueinander arbeiten, zwei Meter Mindestabstand sind auf den meisten Baustellen unmöglich.

Auch der McDonald’s-Konzern beabsichtigt anscheinend die Wiedereröffnung seiner Filialen. Dies geht aus einem vertraulichen, an die Mitarbeiter des Unternehmens gerichteten Schreiben hervor, welches die Nahrungsmittelgewerkschaft BFAWU anlässlich des »Workers Memorial Days« leakte. Darin heißt es, man arbeite an »neuen Abläufen«, um eine Öffnung von Filialen in den kommenden Wochen zu ermöglichen. Die Gewerkschaft schickte aus diesem Anlass einen Fragenkatalog an den Konzern. Darin möchte sie unter anderem wissen, ob ausreichend Schutzkleidung für die Beschäftigten vorgesehen sei, ob der Konzern eine Risikoabschätzung durchgeführt habe und ob sich McDonald’s für ein »essentiell notwendiges« Gewerbe halte.

Schon am Montag hatte der britische Gewerkschaftsbund TUC einen Forderungskatalog veröffentlicht. Unter anderem will die TUC eine gemeinsam mit gewerkschaftlichen Vertretern durchgeführte Risikoabschätzung und die Ausarbeitung daraus folgender Vorgehensweisen, bevor man an eine Öffnung von Betrieben denken könne. Keiner dürfe zurück an die Arbeit geschickt werden, wenn keine hohen Sicherheitsstandards gewährleistet seien, heißt es in dem Papier.

Tatsächlich haben Lohnabhängige in Großbritannien das Recht, die Arbeit zu verweigern, wenn sie sich durch sie einer gesundheitlichen Gefährdung ausgesetzt sehen. Darauf hat auch die »Shut the sites«-Kampagne in den vergangenen Tagen in einer Reihe von Onlinevideos hingewiesen. Mick Cash, Generalsekretär der Transportarbeitergewerkschaft RMT, forderte anlässlich des »Workers Memorial Days« ein automatisches Betretungsrecht von Arbeitsplätzen für Gewerkschafter, um den Arbeitsschutz jederzeit inspizieren zu können. Auch habe es in den vergangenen Tagen eine »bestürzende Flut« an konservativen Abgeordneten gegeben, »die ein Ende der Einschränkungsmaßnahmen fordern. Um es klar zu sagen: Wir raten allen unseren Mitgliedern davon ab, sich auf unsichere Beschränkungslockerungen einzulassen«, so Cash gegenüber der kommunistischen Tageszeitung Morning Star.