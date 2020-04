Legal misshandelt

Especial/NOTIMEX/dpa

Fotos von eng zusammengepferchten Häftlingen in El Salvador haben bei Menschenrechtlern für Entsetzen gesorgt. Der Medienchef von Amnesty International für die Region, Duncan Tucker, nannte die Bilder am Montag (Ortszeit) »entmenschlichend« und schrieb auf Twitter, sie erinnerten an manche der dunkelsten Momente in der Menschheitsgeschichte. Der Präsident des mittelamerikanischen Landes, Nayib Bukele, hatte die Fotos am Wochenende verbreitet. Bukele genehmigte zudem der Polizei und Armee, Bandenmitglieder zu töten. (dpa/jW)