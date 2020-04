Fluch oder Segen

Flensburg. Für Trainer Maik Machulla vom entthronten Handballmeister SG Flensburg-Handewitt ist der Saisonabbruch auch »ein Geschenk für die Spieler. Sie können die ungewollte Auszeit nutzen, um mental und körperlich zu regenerieren«, sagte der Coach den Blättern des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages. »Der Handball wird nicht aussterben. Irgendwann werden wir wieder einen Alltag haben«, so der 43jährige.

Der Linksaußen des neuen Meisters THW Kiel, Rune Dahmke, erinnerte am Sonntag abend im NDR-»Sportclub« an Kollegen auf Vereinssuche. Sie hätten derzeit absolut keine »Sicherheit, dass sie auch nur einen Cent ab dem 1. Juli verdienen«, sagte der 27jährige, das sei »extrem angsteinflößend«. Vielen drohe ein vorzeitiges Karriereende: »Man merkt auf einmal, wie wichtig ein Plan B ist.« Dahmke hat in Kiel noch einen Vertrag bis 2022. (sid/jW)