Auf eine bequeme Art

REUTERS Die besten Vokuhilas der 70er, 80er und 90er: Kohler, Völler, Brehme und Strunz beim Training

Einen Tusch! Kaum zu glauben: 20 fette Jahre gibt es das Fußballmagazin 11 Freunde bereits! Gleich noch einen Tusch! Zwei Jahrzehnte Schenkelklopfen – die besten Vokuhilas der 70er, 80er und 90er – und gehobener Humor, vorzugsweise von Chefredakteur Philipp Köster gegen RB Leipzig. In erprobter Manier bringen uns die dauerskurrilen Ü-40-Jungs aus Berlin-Friedrichshain (gegen die Verpflichtung des ersten weiblichen Redaktionsmitglieds wurde 20 Jahre lang erfolgreich gekämpft) auf die Zuckerwattegipfel der Spaßgesellschaft. Sie schreiben ewig an gegen das, was sie für das Böse im Fußball halten (Kommerz, RB, Leichtbier) und schaffen dabei einen hoch artistischen Spagat zwischen DFL, Werbeindustrie, Faninteressen und Vokuhila.

Das »Magazin für Fußballkultur« erschien von 2000 bis 2005 im Intro-­Verlag, seit 2010 hält nun bereits Gruner und Jahr die Mehrheit der Anteile am 11 Freunde-Verlag. Das Periodikum ist also längst in der vielbeschworenen Mitte der Gesellschaft angekommen, die Bilder sind bunter, die Bäuche der Macher dicker geworden, und seit langem hat in der Redaktion keiner mehr seinen warmen Sessel geräumt. Warum auch? Der Laden läuft, das Lesevolk hält ihm einigermaßen die Treue – knapp 65.000 Hefte werden derzeit jeden Monat verkauft, gut die Hälfte an Abonnenten – und wenn jetzt Stars der Fußballbundesliga die Cover zieren, bringt das ja schließlich allen was, zumindest den unmittelbar Beteiligten. Die Erzählung der 11 Freunde ist dabei ziemlich unverändert die vom Volkssport, der vor die Hunde kommt, in eigenen Worten »ein durchgeknallter Zweig einer globalen Entertainmentindustrie wird, die Fußballspiele so fusselfrei und überraschungsarm inszenieren will wie Musicals unter freiem Himmel«. Kann ein Zweig durchknallen? Wie wichtig sind die Fussel auf der Linse? Das sind so Fragen, die nicht beantwortet werden in dem Trumm von Buch, das Chefredakteur Köster und Stellvertreter Tim Jürgens nun herausgebracht haben. Es soll dieser Ära von 20 Jahren auf die Schliche kommen oder vielleicht eher auf den Leim gehen, gibt uns jedenfalls nostalgisch eine mit.

Mindestens eins war vorher klar: Ohne Retro-Netzer geht nichts. Darum prangt der schmucke Günter nebst vier Pappkameraden und einem feschen Auto auf dem Cover. Auf geht’s zur milden Fahrt durch die jüngere Vergangenheit. Viele Fotos illustrieren die sentimentale Rückschau der Macher, doch insgesamt ist es ein recht passables Machwerk, das schwer im Geist der 11 Freunde nirgends aneckt, sondern auf eine bequeme Art unterhält, keinen ärgert und als Kopfstütze für Couchkartoffeln taugt.

Die Jungs sind letztlich schon o. k., schließlich sind sie mit uns alt geworden, das schweißt zusammen. Und zwei bis drei gute Texte findet man in jedem Heft. Klar nervt die Werbung, aber wer guckt sich die schon an? Fein ist der Rezensionsteil, ausladend, macht Laune auf Bücher. Die Witzchenseiten überblättere ich, immerhin sind keine Nackschen drin, wobei die Hetzer-Textchen schon Gerüstbauerhumor sind.

Sie erfinden das Rad nicht mehr neu, sondern erklären uns mit viel Geduld auf betont sympathische Art immer wieder aufs neue: Ein Tag hat 24 Stunden, Vokuhila und Union Berlin sind irgendwie toll und RB doof. Männer über 50 können sich das Buch vorbehaltlos ins Regal stellen.