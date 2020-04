Er singt so schön

Ein Asterix-Abenteuer aus dem Jahr 1967 soll im Oktober als Sonderalbum herauskommen. »Der goldene Hinkelstein« sei 1967 in Frankreich als Schallplatte mit Begleitheft veröffentlicht worden, jedoch noch nie als Comicalbum und auch nicht in deutscher Sprache, teilte der Verlag Egmont Ehapa am Montag mit. Das Abenteuer aus der Feder der Asterix-Erfinder, des Texters René Goscinny (1926–1977) und des Zeichners Albert Uderzo (1927–2020), handelt demnach davon, dass der Barde Troubadix, von Asterix und Obelix begleitet, am legendären Gesangswettbewerb für die Barden Galliens teilnehmen will. Die Zeichnungen, die Uderzo 1967 angefertigt hatte, seien Ende 2019 noch unter seiner Aufsicht von Mitarbeitern restauriert worden, hieß es. Uderzo starb im März 2020. (dpa/jW)