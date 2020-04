Sanfte Landung

Athit Perawongmetha/REUTERS Maschinen der Thai Airways parken auf dem Flughafen Bangkok (4.4.2020)

Der letzte internationale Flug von Thai Airways hob am Morgen des 1. April mit fünfstündiger Verspätung in Richtung Frankfurt am Main ab. Inzwischen ist auch der sonst so betriebsame Suvarnabhumi Airport am Rande von Bangkok, eines der wichtigsten Luftdrehkreuze Asiens verwaist. Schon in den Tagen und Wochen zuvor war der internationale Flugverkehr, der in den zurückliegenden Jahren einen stetigen Aufwärtstrend mit zahlreichen Airport-Neubauten und Erweiterungen verzeichnet hatte, erheblich ausgedünnt worden. Inzwischen ist weltweit durch die Coronakrise nur noch ein Bruchteil der Flugzeuge unterwegs. Mehrere Länder haben zunächst Starts und Landungen komplett untersagt, bei anderen gibt es große Einschränkungen. Thailand hat einen anfangs nur dreitägigen Bann erst bis zum 18., dann bis zum 30. April ausgedehnt.

Im globalen Maßstab hat die International Air Transport Association (IATA) ihre Prognosen für Verluste der Branche seit Mai stetig angehoben – die aktuellste Schätzung geht von mindestens 314 Milliarden Dollar aus, einem Einbruch des Passagieraufkommens um 55 Prozent, auf das ganze Jahr hochgerechnet. Allein im zweiten Quartal müssten die Airlines voraussichtlich auf 61 Milliarden ihrer Finanzreserven zurückgreifen, hatte die Bangkok Post zu Monatsbeginn unter Verweis auf die IATA vermeldet.

Je nachdem, wie lange Flugverbote andauern, könnte die Coronakrise auch eine große Bereinigung im Konkurrenzkampf über den Wolken nach sich ziehen. In Malaysia beispielsweise schließe man eine Zwangsfusion der staatlichen Malaysia Airlines mit dem Billigflieger Air Asia nicht mehr aus, zitierte die Agentur Reuters Industrieminister Mohammed Azmin Ali.

Wie bei fast allem, was Corona betrifft, lohnt zur Abschätzung von Folgen ein Blick nach China, wo die Pandemie ihren Anfang nahm und viele Entwicklungen damit früher einsetzten. Dort brach das Passagieraufkommen bereits im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 84,5 Prozent ein. Dabei gehört sonst dieser Monat durch die Ferien zum chinesischen Neujahrsfest zu den Hauptreisezeiten. Die South China Morning Post (SCMP) zitierte in einem Beitrag am 12. März die nationale Luftfahrtbehörde CAAC mit der Mitteilung, die Streichung Zehntausender Flüge im Februar habe die Firmen insgesamt 20,96 Milliarden Yuan, umgerechnet rund drei Milliarden US-Dollar, gekostet. Hainan Airlines, eine der größten im Lande, ist nach Bitten der Hauptanteilseigner um Hilfe bereits durch die Provinz Hainan halbverstaatlicht worden, um eine drohende frühe Pleite abzuwenden. Auch die CAAC als Regulierungsbehörde hat bereits Unterstützungsmaßnahmen angekündigt. Mit der teilweisen Wiederaufhebung von Quarantänemaßnahmen versuchen wiederum einige Fluggesellschaften, zumindest mit extrem verbilligten Ticketpreisen noch zusätzliche Passagiere zu ködern – die SCMP schrieb von Preisnachlässen von mehr als 90 Prozent.

In Thailand hat ein Bündnis aus sieben Airlines, darunter Thai Air Asia und Bangkok Airways, ein staatliches Rettungspaket in Höhe von umgerechnet knapp 450 Millionen Euro beantragt – es geht laut Bangkok Post um ein Bündel von Maßnahmen, darunter Kredite und Steuererleichterungen. Zu den sieben gehört auch Thai Smile, Billigflugtochter von Thai Airways. Die Muttergesellschaft Thai ist ohnehin schon länger hinter der glänzenden Kulisse ein finanziell angeschlagener Gigant, der nun endgültig ins Straucheln gerät. Über die Belastbarkeit von Meldungen aus Regierungskreisen, man werde die nationale Fluggesellschaft keineswegs untergehen lassen, können bislang nur Mutmaßungen angestellt werden.

In Australien wiederum bezahlt die Regierung Virgin Airlines dafür, dass sie einen Notfallflugplan zwischen den Metropolen Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane und Canberra aufrechterhält. Die Airline hatte zunächst 125 Maschinen vorübergehend stillgelegt und 8.000 Mitarbeiter bis Ende Mai in die unbezahlte Zwangspause geschickt.