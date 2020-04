Krise ausgenutzt

REUTERS/Philippe Wojazer Die Arbeiter dürfen den Dreck wegmachen. In der Krise sollen sie aber die Füße stillhalten

Die französische-holländische Luftfahrtallianz Air France-KLM soll mit rund zehn Milliarden Euro vor der Pleite gerettet werden. Die mehr als einen Monat lang in Erwägung gezogene Verstaatlichung des Konzerns wird es nach Angaben des französischen Wirtschaftsministers Bruno Le Maire vorerst nicht geben. Statt dessen will Paris Air France mit einem direkten Kredit aus der Staatskasse in Höhe von drei Milliarden Euro stützen und die Garantie für Bankdarlehen in Höhe von vier Milliarden Euro zu 90 Prozent übernehmen. Die holländische Regierung bestätigte ihrerseits eine Finanzhilfe von rund drei Milliarden Euro. Verlangt wird im Gegenzug eine schnell zu vollziehende »Umstrukturierung« des Konzerns.

Was dies für die von Le Maire angeblich zu rettenden, »direkt und indirekt« von Air France und KLM abhängigen 350.000 Arbeitsplätze bedeutet, ist unklar. Der Konzern erwartet nach eigenen Angaben magere Jahre, nachdem er den Flugverkehr wegen der Coronakrise vor einem Monat nahezu völlig einstellte. Die Entscheidung, die Gesellschaft letztlich doch nicht zu verstaatlichen, sondern nur mit Kapital zu versorgen, wird es der Regierung um Staatschef Emmanuel Macron, der bisher als Privatisierungsverfechter aufgetreten war, jedenfalls erleichtern, Entlassungen zuzustimmen. Wie die regierungsnahe Pariser Wirtschaftszeitung Les Echos am Samstag bereits mahnte, seien Arbeitskämpfe wie vor zwei Jahren kaum noch denkbar. »Die Waffe des Streiks können sie (die Beschäftigten, jW) nicht nutzen in einer Situation, in der die Gesellschaft sichtbar tot ist.«

Le Maire verkauft die Milliardenhilfe vorerst als staatspolitische Notwendigkeit. »Wir müssen unsere nationale Fluggesellschaft retten«, sagte der Minister am vergangenen Freitag im Fernsehinterview beim Sender TF1. Der Beschluss der Regierung sei »historisch«, die ursprünglich erwogene Verstaatlichung habe »nicht auf der Tagesordnung gestanden«. Der Staat greift Air France nicht zum ersten Mal unter die Arme. Vor 26 Jahren hatte die Regierung unter dem sozialdemokratischen Präsidenten François Mitterrand den Flugbetrieb mit 20 Milliarden Francs (drei Milliarden Euro) rekapitalisiert und damit vor der Pleite gerettet. Le Maire versicherte, die Staatshilfe sei diesmal »kein Blankoscheck«; vielmehr habe die Regierung »Bedingungen zur Wirtschaftlichkeit« vorgeschrieben. Air France müsse »sich anstrengen, in Zukunft rentabel und umweltfreundlich zu sein«. Sie müsse »die umweltfreundlichste Gesellschaft auf dem Planeten werden«.

Nach eigenen Angaben verliert Air France derzeit bei ruhendem Flugverkehr rund 25 Millionen Euro täglich. Staatspräsident Macron will die seit dem 14. März geltenden, der Pandemie geschuldeten allgemeinen Handels- und Reisebeschränkungen ab dem 11. Mai »fortlaufend« lockern.

Fluggesellschaften erwarten allerdings weltweit eine nur zögerliche Wiederbelebung des Marktes. Air France rechnete in der vergangenen Woche vor, dass sie ein Passagieraufkommen wie das von 2019 frühestens in zwei bis drei Jahren wieder erreichen könne. Die Frage, wie das Unternehmen unter solchen Bedingungen die Milliardenkredite je zurückbezahlen soll, ließen beide Seiten – Regierung und Air France – bisher unbeantwortet. Vorerst bleibt auch den durch den Konzernumbau bedrohten Lohnabhängigen nur Le Maires kryptisches Wort vom »Unterstützungsmechanismus«, der es dem Unternehmen Air France »erlaubt, sich seinen Verpflichtungen zur Umwandlung zu stellen und sich in einer Branche anzupassen, die die Krise auf weite Strecken durcheinanderbringen wird«.