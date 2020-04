Appell an Kultusbehörden

Andreas Gebert/REUTERS Coronakrise: Interessenverbände und Gewerkschaft GEW gegen übereilte Wiedereröffnungen von Schulen (München, 27.4.2020)

Vor den Beratungen der Kultusministerkonferenz (KMK) zur weiteren Schulöffnung haben Bildungsverbände »Sicherheit und Sorgfalt vor Schnelligkeit« angemahnt. Es dürfe während der Coronapandemie keinen Wettbewerb geben, wer am schnellsten wieder Präsenzunterricht im Klassenverbund ermögliche, warnten die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), der Verband Bildung und Erziehung (VBE) sowie der Bundeselternrat (BER) am Montag. »Der Gesundheits- und Infektionsschutz der Lehrenden und der Lernenden muss im Zentrum aller Entscheidungen stehen, wenn die Schulen wieder schrittweise öffnen.«

Am späten Montag nachmittag wollte die Kultusministerkonferenz der Bundesländer in einer Telefonkonferenz das weitere Vorgehen beraten und sich auf ein Konzept verständigen. Darin soll es um Empfehlungen etwa zu Hygiene- und Abstandsregelungen oder Unterrichtsorganisation gehen. Das Konzept soll Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Länderchefs als Grundlage für die weiteren Beratungen dienen.

In der vergangenen Woche hatten etwa in der Hälfte der Bundesländer Schulen für Abschlussklassen wieder geöffnet – zur Prüfung oder Prüfungsvorbereitung. Am Montag zogen weitere Bundesländer nach, Baden-Württemberg und das Saarland sollen in der nächsten Woche folgen.

Der VBE-Bundesvorsitzende Udo Beckmann forderte, eine Schule dürfe erst geöffnet werden, wenn die Einhaltung von Hygienestandards gewährleistet sei. »Die Umgestaltung der Klassenzimmer braucht Zeit«, so Beckmann. Es fehle aktuell an basalen Dingen wie Seife, Papierhandtüchern, aber auch an verbindlichen Informationen für die Schüler.

Die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe warnte zudem erneut vor Ungerechtigkeiten beim Aufarbeiten des Lehrstoffs durch die Schüler zu Hause. Hierbei seien insbesondere die Kinder und Jugendlichen in den Blick zu nehmen, die ohnehin Lernschwierigkeiten hätten oder denen zu Hause aufgrund fehlender Unterstützungsmöglichkeiten nicht ausreichend geholfen werden könne. Tepe warnte davor, »Abschlussprüfungen jetzt auf Teufel komm raus durchzuziehen«. (dpa/AFP/jW)