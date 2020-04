Dringend benötigte Fracht

Hannibal Hanschke /REUTERS Die von der Bundeswehr genutzte Antonow-Maschine mit der Schutzmaskenlieferung am Montag kurz nach der Landung

Während am Montag in Leipzig ein Frachtflugzeug der Bundeswehr mit 10,3 Millionen Atemschutzmasken aus China landete, dämpfte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin die Hoffnung auf ein schnelles Ende der Beschränkungen im Zuge der Coronapandemie. Bei der am Donnerstag bevorstehenden Bund-Länder-Schalte sind demnach kaum weitgehende Lockerungen zu erwarten: »An diesem 30. April wird es wichtige vorbereitende Beratungen und sehr begrenzte Beschlüsse geben«, sagte Seibert. Der Termin komme zu früh, um die Auswirkungen der zuletzt beschlossenen Öffnungen beurteilen zu können. Seibert verwies auf die nächsten geplanten Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder am 6. Mai. Die Bundesregierung müsse bei Lockerungsschritten immer die Infektionszahlen im Blick haben.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) dagegen hatte im Gespräch mit dem Tagesspiegel vom Sonntag erklärt: »Wenn ich höre, alles andere habe vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen: Das ist in dieser Absolutheit nicht richtig.« Wenn es einen absoluten Wert im Grundgesetz gebe, dann sei es die Würde des Menschen. Die Entscheidungen dürften nicht allein den Virologen überlassen werden, so Schäuble. Vielmehr müssten auch »die gewaltigen ökonomischen, sozialen, psychologischen und sonstigen Auswirkungen« abgewogen werden. Bild-Chef Julian Reichelt hat diese Abwägung für sich schon entschieden: »Was mir am meisten Sorgen bereitet: Unsere Wirtschaft ist schon jetzt so massiv und teilweise irreparabel geschädigt, dass unsere Regierung sich kaum noch erlauben kann, zuzugeben, in ihrer Schärfe überzogen zu haben«, heißt es in seinem Kommentar vom Montag.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts waren bis Montag bundesweit 5.750 Menschen an der durch das Virus SARS-CoV-2 verursachten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben und insgesamt 155.193 Infektionen registriert worden. Inzwischen seien 114.500 Infizierte genesen, hieß es.

Angesichts der geplanten Schulöffnungen mahnten Bildungsgewerkschaften strikte Infektionsschutzmaßnahmen für Lehrer und Schüler an. Sie müssten »im Zentrum aller Entscheidungen stehen, wenn die Schulen wieder schrittweise öffnen«, erklärten die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), der Verband Bildung und Erziehung (VBE) und der Bundeselternrat am Montag vor den Beratungen der Kultusministerkonferenz.

Die am Montag aus China gelieferten Schutzmasken sollen laut Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) in mehrere Bundesländer verteilt werden. Sie sind Teil einer Lieferung von insgesamt 25 Millionen Stück. Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery kritisierte am Montag im Gespräch mit dem Deutschlandfunk, dass die Regierung das Tragen von Masken, Tüchern oder Schals als Mund- und Nasenschutz nun bundesweit in Bussen und Bahnen zur Pflicht gemacht habe, ohne ausreichend gut sitzende Masken zur Verfügung stellen zu können. (AFP/dpa/jW)