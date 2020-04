Hamburgs Finanzbehörde will Geld von Warburg-Bank

Axel Heimken/dpa Zur Kasse bitte: Haupteingang des Bankhauses Warburg in Hamburg (13.2.2020)

Hamburg. Muss ein wichtiger Cum-Ex-Akteur jetzt zahlen? Der Hamburger Fiskus jedenfalls hat offenbar von der in der Hansestadt ansässigen Privatbank Warburg im Zusammenhang mit derartigen Geschäften Steuern in dreistelliger Millionenhöhe zurückgefordert. Dies bestätigte ein Sprecher der Bank am Mittwoch. Gegen die Bescheide gehe die Warburg-Gruppe rechtlich vor.

Die Steuerforderungen, deren genaue Summe der Sprecher nicht nannte, sollen sich auf die Jahre 2007 bis 2009 beziehen. Zuvor hatte der Spiegel über die Forderungen berichtet und die Summe auf über 160 Millionen Euro beziffert. Auch gegen Steuerbescheide für die Jahre 2010 und 2011 sei Einspruch erhoben worden, ergänzte der Bank-Sprecher. Die Hamburger Finanzbehörde verwies am Mittwoch auf das Steuergeheimnis und machte keine konkreten Angaben zu dem Verfahren.

Die Angelegenheit hatte zuletzt im Vorfeld der Hamburger Bürgerschaftswahl am 11. März und für Schlagzeilen und Streit gesorgt. Damals war berichtet worden, dass sich der frühere Erste Bürgermeister und jetzige Vizekanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) 2017 mit einem der beiden Hauptgesellschafter der Bank, Christian Olearius, getroffen haben soll. Dessen Tagebuch war Ermittlern bei einer Durchsuchung in die Hände gefallen. Darüber hatte der NDR am 13. Februar berichtet.

Bei Cum-Ex-Geschäften handelten Spekulanten rund um den Dividendenstichtag Aktien mit (cum) und ohne (ex) Ausschüttungsanspruch zwischen mehreren Beteiligten hin und her. Am Ende war dem Fiskus nicht mehr klar, wem die Papiere gehörten. Finanzämter erstatteten so Kapitalertragsteuern, die gar nicht gezahlt worden waren. (dpa/jW)