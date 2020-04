1.000 Euro monatlich für Bayerns Künstler

(c) Copyright 2019, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten Andere Zeiten: Straßenmusiker im Mai 2019 in München

München. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat neben einer landesweiten Mund- und Nasenmaskenpflicht in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln ab der kommenden Woche finanzielle Hilfen für freischaffende Künstler angekündigt, denen wegen der Coronakrise Einnahmen weggebrochen sind. Sie sollen eine monatliche Unterstützung von 1.000 Euro erhalten. Dies versprach Söder am Montag in seiner Regierungserklärung im Landtag. Die Maßnahme entspricht einer Forderung der Gewerkschaft Verdi nach einem pauschalen Soforthilfebeitrag für Soloselbständige. Zudem will der Freistaat für die kommenden drei Monate die Beiträge für geschlossene Kitas übernehmen. (dpa/jW)