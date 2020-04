Peter Kneffel/dpa Geistert dazwischen rum: Markus Söder

Nach den Kirchen wird in Weimar auch der Fußballtempel wieder geöffnet. Das hat der Verein für Leibesruhe VfL »Laterne« Weimar am Wochenende mitgeteilt. Die Entscheidung der Thüringer Landesregierung, Kirchen für Gottesdienste wieder zu öffnen, gelte auch für die samstäglichen Fußballmessen, erklärte VfL-Präsident Erich Lampenputzer. Er berief sich dabei auf die Expertise einer Rechtsanwaltsgehilfin, die darauf hingewiesen hat, dass in Thüringen auf jeden Christen 15 Ballrechtgläubige, drei FCB-Ketzer und 20.000 geschlachtete Schweine kommen.

Gleich nach der Entscheidung von DFL und Bundeskanzler Markus Söder, die Bundesliga Anfang Mai fortzusetzen, hatte der Landesobmann der Vereinigung der Berufsfußballtrinker, Rainer Unsinn, in der Weimarer BVB-Kathedrale »Zur alten Laterne« die Einhaltung der Schutzmaßnahmen überprüft. Er konnte sich vom ordnungsgemäßen Abstand der Atemschutzfanschals und ihrer Strohhalmdurchlässigkeit überzeugen. Die Seifenspender in den Toiletten wurden mit einer desinfizierenden Lösung aus Goldbrand und Cola befüllt. Einer Wiederaufnahme des Spülbetriebs in der »Laterne« steht also nichts mehr im Wege.

An den restlichen Samstagen der Saison wird es jedoch nur Geisterspiele geben. Der Weimarer Amtstierarzt hat entschieden, dass keine aktiven Fußballer zugelassen werden, sondern nur rauchende Trinker und unter Umständen auch die Brüder von der Schwestergemeinde in der »Reservebank«. Die müssten allerdings vorher auf eine Schalke-Infektion getestet werden.

Die meisten Bulikonferenzathleten in der »Laterne« haben nach Angaben von Konditionstrainer Jaro Bizeps versucht, sich während der Coronazwangspause mit einer Pilsdiät und strikter Sofaruhe fit zu halten. Nur ein Ergänzungstrinker sei mit einem Glas Buttermilch auf einem Fahrrad erwischt worden.

Das Saisonfinale verspricht spannend zu werden. In der Fensterkurve der »Laterne« führt derzeit der Mittelmeerregisseur Fritz Bürgermyster (Bayern München) knapp vor dem legendären Geflügelstürmer Thomas Anfahrer (Wiesenhof Bremen). Bereits abgeschlagen ist der beidmittelfußknochige Rekordabsteigerfan Pierre Ver Drießen, der in seinen guten Zeiten während einer Bundesligakonferenz gleich mehrere Elfbiere zu halten pflegte. In diesem Jahr liegen seine Chancen auf den Siegerstiefel nur noch im Promillebereich.